Севгилиси учун ғайриоддий совға: мисрлик йигит барча тишларидан маржон ясатди
Ижтимоий тармоқларда мисрлик бир йигит барча тишларини суғуртириб, улардан маржон ясатгани ва уни севгилисига совға қилгани ҳақида суратлар тарқалди. Ғайриоддий воқеа интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Тарқалган суратларда йигит тишларидан тайёрланган маржонни севгилисига тақдим этгани айтилмоқда. Бироқ ҳозирча воқеанинг барча тафсилотлари ва суратларда акс этган ҳолатнинг ҳақиқийлиги мустақил равишда тасдиқланмаган.
Ушбу ноодатий совға ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг турли муносабатларига сабаб бўлди. Айримлар йигитнинг қилмишини танқид қилиб, вазият устидан ҳазиллашган бўлса, бошқалар унинг севгисини намоён этиш усулини олқишлаган.
Шу тариқа тишлардан ясалган маржон ҳақидаги хабар интернетда кенг муҳокама қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…