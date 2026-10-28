Шартномалар бекор бўлди, энди ўйинлардан ҳам олиб ташланди: Мбаппенинг Хитойдаги йўқотишлари

·66·Спорт
Шартномалар бекор бўлди, энди ўйинлардан ҳам олиб ташланди: Мбаппенинг Хитойдаги йўқотишлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе Мао Сзедун ҳақида билдирган ноўрин фикрлари сабабли Хитой бозоридаги йирик реклама шартномаларидан маҳрум бўлди ва маҳаллий видеоўйинлардан олиб ташланди.
  • 27 ёшли футболчининг Донгпенг ва Менгниу компаниялари билан ҳамкорлиги бекор қилиниб, ФК Онлине ҳамда эФоотбалл ПЕС ўйинларидан унинг профили чиқариб ташланмоқда.

Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе атрофидаги можаро нафақат телекўрсатувлар ва реклама шартномаларига, балки миллионлаб мухлисларга эга видеоўйинлар индустриясига ҳам жиддий таъсир кўрсатди. Хитой Коммунистик партияси етакчиси Мао Цзэдун ҳақида билдирилган фикрлар ортидан француз юлдузи Хитой бозори учун мўлжалланган машҳур футбол симуляторларидан бутунлай олиб ташланадиган бўлди.

Маълум қилинишича, мамлакат ҳудудида фаолият юритувчи FC Online ҳамда eFootball PES ўйинларининг махсус версияларидан футболчининг профили ва карточкаларини чиқариб ташлаш чоралари кўрилмоқда.

Виртуал майдондан қувилиш ва йирик брендлар бойкоти

Франциялик 27 ёшли ҳужумчининг ноэҳтиёткорона билдирган муносабати Хитойда кескин қаршиликка учраб, қуйидаги жиддий оқибатларни келтириб чиқарди:

  • Можаронинг илдизи: Мбаппе ўз интервюсида юзи Мао Цзэдун қиёфасига жойлаштирилган интернет-мемни энг кулгилиси деб атаган ҳамда уни «Хитой диктатори» дея таърифлаган эди;

  • Реклама шартномаларининг бекор қилиниши: Ушбу баёнотдан кўп ўтмай, Хитойнинг йирик корпорациялари ҳисобланган Dongpeng ва Mengniu компаниялари футболчи билан тузилган барча реклама шартномаларини бир томонлама бекор қилди;

  • «Мутлақо муросасиз сиёсат»: Брендлар ўз баёнотида миллий туйғулар ва давлат тарихини ҳақорат қилувчи ҳар қандай хатти-ҳаракатга нисбатан шафқатсиз ва қатъий позицияда туришларини очиқ маълум қилди;

  • Видеоўйинлардан ўчириш: Эндиликда ушбу бойкотга гейминг индустрияси ҳам қўшилди — маҳаллий серверлардаги расмий футбол симуляторларида Мбаппени рақамли персонаж сифатида ишлатиш тақиқланмоқда.

Узрлар вазиятни ўнглай оладими?

Келиб чиққан геосиёсий ва тижорий инқироз фонида томонлар расмий муносабат билдирган:

  • Икки томонлама расмий узр: Ҳам Килиан Мбаппенинг шахсан ўзи, ҳам Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти Хитой халқидан, унинг тарихи ва маданиятини ҳурмат қилишини билдирган ҳолда расман узр сўраб чиқди;

  • Бойкотнинг давом этиши: Бироқ кетма-кет берилган баёнотларга қарамай, Хитойдаги тижорий тузилмалар ва медиа компаниялар жазо чораларини юмшатганича йўқ ва бойкотни тўлиқ давом эттирмоқда.

Битта ноўрин ҳазил сабаб келиб чиққан мазкур воқеа замонавий спортда глобал бозорлар, миллий қадриятлар ва юлдуз спортчиларнинг жамоатчилик олдидаги масъулияти нечоғли юқори эканини яна бир бор исботлаб берди.

Килиан МбаппеРеал МадридМао ЦзэдунХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиБугун 17:46Хитой гигантлари Мбаппе билан миллионлаб долларлик шартномаларни бир кунда бекор қилдиХитой гигантлари Мбаппе билан миллионлаб долларлик шартномаларни бир кунда бекор қилдиКеча 14:02Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиБугун 17:33Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?Бугун 09:11Килиан Мбаппе “эль-класико”да “Реал” сафидаги 100-голини урдиКилиан Мбаппе “эль-класико”да “Реал” сафидаги 100-голини урди26 октябр 16:51“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)26 октябр 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди