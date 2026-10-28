Шартномалар бекор бўлди, энди ўйинлардан ҳам олиб ташланди: Мбаппенинг Хитойдаги йўқотишлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе Мао Сзедун ҳақида билдирган ноўрин фикрлари сабабли Хитой бозоридаги йирик реклама шартномаларидан маҳрум бўлди ва маҳаллий видеоўйинлардан олиб ташланди.
- 27 ёшли футболчининг Донгпенг ва Менгниу компаниялари билан ҳамкорлиги бекор қилиниб, ФК Онлине ҳамда эФоотбалл ПЕС ўйинларидан унинг профили чиқариб ташланмоқда.
Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе атрофидаги можаро нафақат телекўрсатувлар ва реклама шартномаларига, балки миллионлаб мухлисларга эга видеоўйинлар индустриясига ҳам жиддий таъсир кўрсатди. Хитой Коммунистик партияси етакчиси Мао Цзэдун ҳақида билдирилган фикрлар ортидан француз юлдузи Хитой бозори учун мўлжалланган машҳур футбол симуляторларидан бутунлай олиб ташланадиган бўлди.
Маълум қилинишича, мамлакат ҳудудида фаолият юритувчи FC Online ҳамда eFootball PES ўйинларининг махсус версияларидан футболчининг профили ва карточкаларини чиқариб ташлаш чоралари кўрилмоқда.
Виртуал майдондан қувилиш ва йирик брендлар бойкоти
Франциялик 27 ёшли ҳужумчининг ноэҳтиёткорона билдирган муносабати Хитойда кескин қаршиликка учраб, қуйидаги жиддий оқибатларни келтириб чиқарди:
Можаронинг илдизи: Мбаппе ўз интервюсида юзи Мао Цзэдун қиёфасига жойлаштирилган интернет-мемни энг кулгилиси деб атаган ҳамда уни «Хитой диктатори» дея таърифлаган эди;
Реклама шартномаларининг бекор қилиниши: Ушбу баёнотдан кўп ўтмай, Хитойнинг йирик корпорациялари ҳисобланган Dongpeng ва Mengniu компаниялари футболчи билан тузилган барча реклама шартномаларини бир томонлама бекор қилди;
«Мутлақо муросасиз сиёсат»: Брендлар ўз баёнотида миллий туйғулар ва давлат тарихини ҳақорат қилувчи ҳар қандай хатти-ҳаракатга нисбатан шафқатсиз ва қатъий позицияда туришларини очиқ маълум қилди;
Видеоўйинлардан ўчириш: Эндиликда ушбу бойкотга гейминг индустрияси ҳам қўшилди — маҳаллий серверлардаги расмий футбол симуляторларида Мбаппени рақамли персонаж сифатида ишлатиш тақиқланмоқда.
Узрлар вазиятни ўнглай оладими?
Келиб чиққан геосиёсий ва тижорий инқироз фонида томонлар расмий муносабат билдирган:
Икки томонлама расмий узр: Ҳам Килиан Мбаппенинг шахсан ўзи, ҳам Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти Хитой халқидан, унинг тарихи ва маданиятини ҳурмат қилишини билдирган ҳолда расман узр сўраб чиқди;
Бойкотнинг давом этиши: Бироқ кетма-кет берилган баёнотларга қарамай, Хитойдаги тижорий тузилмалар ва медиа компаниялар жазо чораларини юмшатганича йўқ ва бойкотни тўлиқ давом эттирмоқда.
Битта ноўрин ҳазил сабаб келиб чиққан мазкур воқеа замонавий спортда глобал бозорлар, миллий қадриятлар ва юлдуз спортчиларнинг жамоатчилик олдидаги масъулияти нечоғли юқори эканини яна бир бор исботлаб берди.
Изоҳлар 0
…