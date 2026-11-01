Таэквондочиларимиз Сербиядаги нуфузли халқаро турнирда 2 та медални қўлга киритди

·2·Спорт
Таэквондочиларимиз Сербиядаги нуфузли халқаро турнирда 2 та медални қўлга киритди

Сербия пойтахти Белград шаҳрида таэквондо WT бўйича анъанавий ва рейтинги юқори бўлган «Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026» халқаро турнири ўз ниҳоясига етди. Дунёнинг кўплаб кучли спортчилари баҳс олиб борган ушбу нуфузли мусобақада Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ҳам муносиб иштирок этиб, мамлакатимиз ҳисобига иккита медални қўшиб қўйди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг хабар беришича, таэквондочи қизларимиз шиддатли жангларда юксак маҳорат кўрсатиб, битта олтин ва битта бронза медалига эга чиқишди.

Мадина Мирабзалова — турнир чемпиони!

Мусобақа давомида -57 кг вазн тоифасида даянга чиққан Мадина Мирабзалова барча рақибларига нисбатан очиқ устунлик намойиш этди:

  • Ишончли ғалабалар: Мирабзалова дастлабки босқичлардан то финалгача бўлган йўлни ишонч билан босиб ўтиб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • Шоҳсупанинг энг юқори поғонаси: Ҳал қилувчи финал беллашувида муросасиз жанг кўрсатган ўзбек қизи рақибасини енгиб, олтин медалга сазовор бўлди ва Белградда Ўзбекистон давлат мадҳиясини янгратди.

Светлана Саидовадан кучли учлик ва бронза медали

Оғир вазн тоифасида баҳсларга киришган яна бир вакиламиз ҳам мусобақани совриндорлар қаторида якунлади:

  • Муросасиз кураш: +73 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Светлана Саидова кучли таэквондочиларга қарши даянга чиқиб, ярим финалгача етиб борди;

  • Бронза медали: Шиддатли кечган баҳслар якунида Саидова шоҳсупанинг 3-поғонасидан жой олиб, бронза медали соҳибасига айланди.

Ғолиблар рўйхати:

  • Олтин медал: Мадина Мирабзалова (-57 кг);

  • Бронза медал: Светлана Саидова (+73 кг).

Ушбу муваффақият спортчиларимизнинг халқаро рейтинг очколарини мустаҳкамлаш ва келгуси йирик мусобақаларга тайёргарлик босқичида муҳим аҳамият касб этади.

Таэквондо WTGaleb Belgrade TrophyМадина МирабзаловаСветлана Саидова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!3 октябр 13:43Ўзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилди12 октябр 20:05Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!3 октябр 14:13ЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлдиЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлди6 октябр 06:51Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медаллар29 сентябр 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози