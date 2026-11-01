Таэквондочиларимиз Сербиядаги нуфузли халқаро турнирда 2 та медални қўлга киритди
Сербия пойтахти Белград шаҳрида таэквондо WT бўйича анъанавий ва рейтинги юқори бўлган «Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026» халқаро турнири ўз ниҳоясига етди. Дунёнинг кўплаб кучли спортчилари баҳс олиб борган ушбу нуфузли мусобақада Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ҳам муносиб иштирок этиб, мамлакатимиз ҳисобига иккита медални қўшиб қўйди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг хабар беришича, таэквондочи қизларимиз шиддатли жангларда юксак маҳорат кўрсатиб, битта олтин ва битта бронза медалига эга чиқишди.
Мадина Мирабзалова — турнир чемпиони!
Мусобақа давомида -57 кг вазн тоифасида даянга чиққан Мадина Мирабзалова барча рақибларига нисбатан очиқ устунлик намойиш этди:
Ишончли ғалабалар: Мирабзалова дастлабки босқичлардан то финалгача бўлган йўлни ишонч билан босиб ўтиб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Шоҳсупанинг энг юқори поғонаси: Ҳал қилувчи финал беллашувида муросасиз жанг кўрсатган ўзбек қизи рақибасини енгиб, олтин медалга сазовор бўлди ва Белградда Ўзбекистон давлат мадҳиясини янгратди.
Светлана Саидовадан кучли учлик ва бронза медали
Оғир вазн тоифасида баҳсларга киришган яна бир вакиламиз ҳам мусобақани совриндорлар қаторида якунлади:
Муросасиз кураш: +73 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Светлана Саидова кучли таэквондочиларга қарши даянга чиқиб, ярим финалгача етиб борди;
Бронза медали: Шиддатли кечган баҳслар якунида Саидова шоҳсупанинг 3-поғонасидан жой олиб, бронза медали соҳибасига айланди.
Ғолиблар рўйхати:
Олтин медал: Мадина Мирабзалова (-57 кг);
Бронза медал: Светлана Саидова (+73 кг).
Ушбу муваффақият спортчиларимизнинг халқаро рейтинг очколарини мустаҳкамлаш ва келгуси йирик мусобақаларга тайёргарлик босқичида муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…