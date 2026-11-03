Муборак Абдуллаевадан қувончли хабар: «Marry me» суратлари эътибор марказида

·45·Маданият
Муборак Абдуллаевадан қувончли хабар: «Marry me» суратлари эътибор марказида

Актриса ва блогер Муборак Абдуллаева турмуш қуришга розилик берганини маълум қилди. У Instagram саҳифасида «Marry me» мавзусидаги суратларини жойлаб, изоҳда «I said “YES”. Alhamdulillah» дея ёзиб қолдирди.

Ушбу постдан англашилишича, актриса ўзига турмуш қуриш таклифини билдирган йигитга «ҳа» деб жавоб берган. Муборак Абдуллаеванинг бу хабари кузатувчилари орасида қувончли муносабат уйғотди. Изоҳларда кўплаб мухлислар уни табриклаб, бахт ва оилавий тотувлик тиламоқда.

Qizil kiyimdagi ayolga nikoh uzugi taqilmoqda va gullar sovg'a qilinmoqda.
Муборак АбдуллаеваШоу-бизнесInstagram
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актриса Муборак Абдуллаева ўзига янги хонадон сотиб олди! (видео)Актриса Муборак Абдуллаева ўзига янги хонадон сотиб олди! (видео)24 июл 14:00140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди7 июл 00:01“Афандининг қизлари” нима сабабдан тарқалиб кетди?“Афандининг қизлари” нима сабабдан тарқалиб кетди?28 май 15:30Райҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиРайҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилди17 сентябр 16:34Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!3 июн 01:08Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)11 июн 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!