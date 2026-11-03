Муборак Абдуллаевадан қувончли хабар: «Marry me» суратлари эътибор марказида
Актриса ва блогер Муборак Абдуллаева турмуш қуришга розилик берганини маълум қилди. У Instagram саҳифасида «Marry me» мавзусидаги суратларини жойлаб, изоҳда «I said “YES”. Alhamdulillah» дея ёзиб қолдирди.
Ушбу постдан англашилишича, актриса ўзига турмуш қуриш таклифини билдирган йигитга «ҳа» деб жавоб берган. Муборак Абдуллаеванинг бу хабари кузатувчилари орасида қувончли муносабат уйғотди. Изоҳларда кўплаб мухлислар уни табриклаб, бахт ва оилавий тотувлик тиламоқда.
Изоҳлар 0
…