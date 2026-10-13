АҚШ президенти тарафдорлари олдида шов-шувли баёнот берди...

·6·Дунё
АҚШ президенти тарафдорлари олдида шов-шувли баёнот берди...

АҚШ президенти Дональд Трамп Огайо штатида бўлиб ўтган сайловолди митингида давлат раҳбари лавозимида учинчи муддатга ҳам қолишни исташини маълум қилди. Associated Press агентлигининг хабарига кўра, Оқ уй раҳбари тарафдорларининг ҳайқириқларига жавобан ҳокимиятда яна тўрт йил қолиш фикри унга маъқул келишини яшириб ўтирмаган.

Ушбу баёнот АҚШ Конституциясининг президентлик бошқарувини қатъий икки муддат билан чеклайдиган 22-тузатиши фонида яна бир бор сиёсий баҳс-мунозараларни авж олдирди.

«Яна тўрт йил!»: Огайодаги митингда нималар юз берди?

Оммавий тадбирда нутқ сўзлаган Трамп мамлакат келажаги ва иқтисодий ривожланиш режалари ҳақида тўхталди:

  • Иқтисодий ваъдалар: Трамп ноябрь ойида бўлиб ўтадиган оралиқ сайловларда республикачилар ғалаба қозонса, мамлакатда «мисли кўрилмаган даражадаги иқтисодий муваффақият» бўлишини ваъда қилди;

  • Оломоннинг реакцияси: Унинг ушбу сўзларидан сўнг, митинг иштирокчилари баралла: «Яна тўрт йил!» дея ҳайқира бошлади;

  • Трампнинг очиқ иқрори: Митингчиларнинг чорловига жавобан президент: «Мен буни мамнуният билан бажарган бўлардим», — дея жавоб қайтарди.

Трампнинг сиёсий йўли ва учинчи муддат ҳақидаги баҳсли ишоралар

Трампнинг учинчи муддат ҳақидаги гап-сўзлари илк бор янграётгани йўқ:

  • Ҳокимиятга қайтиш хроникаси: Илк бор 2016 йилда президент этиб сайланган Трамп, 2020 йилда Жо Байденга ютқазган эди. Бироқ 2024 йилги сайловларда ғалаба қозониб, яна Оқ уйга қайтди;

  • Ички суҳбатлар ва таъсир йўқотиш хавфи: Reuters агентлигининг ёзишича, Трамп шахсий мулоқотларда ҳокимиятни муддатидан олдин йўқотиш ҳамда «чўлоқ ўрдак» (муддати тугаётган таъсирсиз раҳбар) мақомига тушиб қолишдан хавфсираб, учинчи муддат имкониятини муҳокама қилган;

  • Конституциявий чекловлар: Аввалроқ Трамп қонунан учинчи муддатга ўз номзодини қўйиш мумкин эмаслигини эътироф этиб, аҳолининг кучли сиёсий қўллаб-қувватлови фонида бундан афсусда эканини билдирганди;

  • Сирли жавоблар: Жорий йилнинг февралида NBC News каналига берган интервюсида эса у бу саволдан қочиб: «Бу жуда қизиқ бўларди. Аммо сиз кутган жавобни беришим даҳшатли бўларди», — дея мужмал ишора қолдирган эди.

АҚШдаги сайловолди кампанияси қизғин паллага кираётган бир пайтда, Трампнинг бундай резонансли чиқишлари Вашингтон сиёсий доираларида яна узоқ вақт муҳокама қилиниши кутилмоқда.

Дональд ТрампОгайоТретий срокКонституция 22-тузати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифокорлар беморнинг соғлом оёғини адашиб кесиб ташладиШифокорлар беморнинг соғлом оёғини адашиб кесиб ташлади1 октябр 10:38АҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганАҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрган29 июл 05:10АҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиАҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилинди18 июл 14:13Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганХароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланган2 июл 17:38Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олинди23 июн 15:02АҚШда кўча пойгаси уюштираётган ўзбекистонликлар қўлга олиндиАҚШда кўча пойгаси уюштираётган ўзбекистонликлар қўлга олинди3 июн 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда