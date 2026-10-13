АҚШ президенти тарафдорлари олдида шов-шувли баёнот берди...
АҚШ президенти Дональд Трамп Огайо штатида бўлиб ўтган сайловолди митингида давлат раҳбари лавозимида учинчи муддатга ҳам қолишни исташини маълум қилди. Associated Press агентлигининг хабарига кўра, Оқ уй раҳбари тарафдорларининг ҳайқириқларига жавобан ҳокимиятда яна тўрт йил қолиш фикри унга маъқул келишини яшириб ўтирмаган.
Ушбу баёнот АҚШ Конституциясининг президентлик бошқарувини қатъий икки муддат билан чеклайдиган 22-тузатиши фонида яна бир бор сиёсий баҳс-мунозараларни авж олдирди.
«Яна тўрт йил!»: Огайодаги митингда нималар юз берди?
Оммавий тадбирда нутқ сўзлаган Трамп мамлакат келажаги ва иқтисодий ривожланиш режалари ҳақида тўхталди:
Иқтисодий ваъдалар: Трамп ноябрь ойида бўлиб ўтадиган оралиқ сайловларда республикачилар ғалаба қозонса, мамлакатда «мисли кўрилмаган даражадаги иқтисодий муваффақият» бўлишини ваъда қилди;
Оломоннинг реакцияси: Унинг ушбу сўзларидан сўнг, митинг иштирокчилари баралла: «Яна тўрт йил!» дея ҳайқира бошлади;
Трампнинг очиқ иқрори: Митингчиларнинг чорловига жавобан президент: «Мен буни мамнуният билан бажарган бўлардим», — дея жавоб қайтарди.
Трампнинг сиёсий йўли ва учинчи муддат ҳақидаги баҳсли ишоралар
Трампнинг учинчи муддат ҳақидаги гап-сўзлари илк бор янграётгани йўқ:
Ҳокимиятга қайтиш хроникаси: Илк бор 2016 йилда президент этиб сайланган Трамп, 2020 йилда Жо Байденга ютқазган эди. Бироқ 2024 йилги сайловларда ғалаба қозониб, яна Оқ уйга қайтди;
Ички суҳбатлар ва таъсир йўқотиш хавфи: Reuters агентлигининг ёзишича, Трамп шахсий мулоқотларда ҳокимиятни муддатидан олдин йўқотиш ҳамда «чўлоқ ўрдак» (муддати тугаётган таъсирсиз раҳбар) мақомига тушиб қолишдан хавфсираб, учинчи муддат имкониятини муҳокама қилган;
Конституциявий чекловлар: Аввалроқ Трамп қонунан учинчи муддатга ўз номзодини қўйиш мумкин эмаслигини эътироф этиб, аҳолининг кучли сиёсий қўллаб-қувватлови фонида бундан афсусда эканини билдирганди;
Сирли жавоблар: Жорий йилнинг февралида NBC News каналига берган интервюсида эса у бу саволдан қочиб: «Бу жуда қизиқ бўларди. Аммо сиз кутган жавобни беришим даҳшатли бўларди», — дея мужмал ишора қолдирган эди.
АҚШдаги сайловолди кампанияси қизғин паллага кираётган бир пайтда, Трампнинг бундай резонансли чиқишлари Вашингтон сиёсий доираларида яна узоқ вақт муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…