Окинавада фотограф қисқичбақалар учун «уй» йиғмоқда (фото)

·40·Дунё
Окинавада фотограф қисқичбақалар учун «уй» йиғмоқда (фото)

Баъзан инсон учун оддий чиқинди бўлиб кўринган буюм жонзот учун бошпанага айланиши мумкин. Окинавада яшовчи ёввойи табиат фотографи Шон Миллер пластик қопқоқлар ва бошқа чиқиндилардан уй сифатида фойдаланаётган зоҳид қисқичбақаларни кўриб, уларга ёрдам беришга қарор қилди.

Фотографнинг кузатишларига кўра, табиий чиғаноқлар етишмаслиги ва соҳилларнинг чиқиндилар билан ифлосланиши сабаб айрим қисқичбақалар пластик қопқоқлар, шиша бўлаклари ҳамда бошқа сунъий буюмлардан бошпана сифатида фойдаланмоқда. Аслида улар ўсиб боргани сари ўзларига мосроқ, каттароқ чиғаноққа кўчиб ўтиши керак.

Sohil boʻyidagi turli chigʻanoqlar va plastmassa ichidagi kichik qisqichbaqa.

Шон Миллер 2020 йилда «Make The Switch 4 Nature» лойиҳасини йўлга қўйди. У денгиз маҳсулотлари ресторанлари ва қисқичбақа боқувчилардан бўш чиғаноқларни йиғади, уларни тозалайди ва махсус белгилар билан рақамлаб, табиий муҳитга қайтаради. Фотографнинг айтишича, қисқичбақалар ҳид орқали ўзларига мос чиғаноқларни топиб, уларга кўчиб ўтиши мумкин.

Chig'anoqlarida raqamlari bo'lgan ikki xil zohid qisqichbaqaning yonma-yon surati.

Лойиҳа орқали минглаб чиғаноқлар табиатга қайтарилган. Бу ташаббус нафақат қисқичбақаларга бошпана топишда ёрдам беради, балки соҳиллардан чиғаноқларни эсдалик учун олиб кетиш муаммосига ҳам эътибор қаратади.

Chig'anoq o'rnida plastik va metall chiqindilardan foydalanayotgan ikki qisqichbaqa.

Шон Миллернинг таъкидлашича, соҳилдан олиб кетилган ҳар бир чиғаноқ у ерда яшайдиган жонзотнинг эҳтимолий уйи бўлиши мумкин. Шунинг учун соҳилда чиғаноқ топсангиз, уни олиб кетишдан олдин ўйлаб кўринг — у кимнингдир яшаш жойи бўлиб қолиши мумкин.

Turli shak
Шон МиллерMake The Switch 4 Natureзоҳид қисқичбақаларэкология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий чақмоқ эмас: Францияда осмон узра ноёб қизил спритлар суратга олиндиОддий чақмоқ эмас: Францияда осмон узра ноёб қизил спритлар суратга олинди14 октябр 15:13Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиОкеан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилди20 сентябр 13:38«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди10 август 08:44Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиЧехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишлади31 июл 03:57Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди29 август 15:2284 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади22 сентябр 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди