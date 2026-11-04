Индонезияда ёнғиндан кейин мадрасадаги Қуръон китоблари бутун ҳолда топилди

·85·Дунё
Индонезияда ёнғиндан кейин мадрасадаги Қуръон китоблари бутун ҳолда топилди

Индонезиянинг Ғарбий Ява провинциясидаги Гарут туманида юз берган ёнғиндан кейин мадрасада сақланган Қуръон нусхалари бутун ҳолда топилди. Воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Маълум қилинишича, 30 октябрь куни Нурул Якин мадрасаси ва унга туташ Ужанг Софян исмли фуқарога тегишли уйда ёнғин содир бўлган. Олов ярим мустаҳкам қурилиш материалларидан бунёд этилган биноларга жиддий зарар етказган.

Ёнғинни бартараф этиш ва ҳудудни совитиш ишлари олиб борилаётган вақтда ўт ўчирувчилардан бири бино ичидаги қизил жавонга эътибор қаратган. Атрофдаги ёғоч қисмлар ёниб, деворлар қорайган бўлса-да, жавон ичида сақланган Қуръон китоблари бутун ҳолда қолган.

Ҳодиса жойидаги ходим бу манзарани видеога олиб, «Бошқа нарсаларнинг барчаси ёнган, Қуръон эса йўқ. Алҳамдулиллаҳ», дея ҳайрат ва шукроналик билдирган.

Гарут тумани ёнғин хавфсизлиги ва қутқарув хизмати раҳбари Усеп Басуки Эко ёнғин ҳақидаги хабар соат 13:45 да келиб тушганини тасдиқлаган. Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғинга электр симларидаги қисқа туташув сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Воқеа тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.

ИндонезияГарутНурул Якин мадрасасиёнғин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маврикий қирғоқлари яқинида 18 метр чуқурликдан Қуръон топилди (видео)Маврикий қирғоқлари яқинида 18 метр чуқурликдан Қуръон топилди (видео)21 сентябр 12:15Индонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқдиИндонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқди17 октябр 14:1315 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)20 сентябр 15:52Индонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиИндонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарланди3 сентябр 15:24Уч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилдиУч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилди14 октябр 18:18Индонезияда «Супермен» либосидаги ўт ўчирувчи машҳур бўлдиИндонезияда «Супермен» либосидаги ўт ўчирувчи машҳур бўлди24 август 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди