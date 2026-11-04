Ўзбек ҳакамлари назоратидаги баҳс: “Истиқлол” Қатар клуби устидан ғалаба қозонди

·0·Спорт
Ўзбек ҳакамлари назоратидаги баҳс: “Истиқлол” Қатар клуби устидан ғалаба қозонди

Осиё Элит Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Ироқнинг Басра шаҳрида кечган учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун алоҳида қизиқиш уйғотди. Эроннинг «Истиқлол» клуби Қатарнинг «Ал Шамал» жамоасига қарши баҳс олиб бориб, тезкор гол эвазига 1:0 ҳисобида муҳим ғалабага эришди.

Мазкур қарама-қаршилик нафақат Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиларининг майдондаги ҳаракати, балки ўйинни тўлиқ ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси бошқариб боргани билан ҳам ажралиб турди.

1-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба ва майдондаги вакилларимиз

Учрашув тақдири старт ҳуштаги янграши билан киритилган чақмоқдек гол орқали ҳал бўлди:

  • Асанининг тезкор голи: Ўйиннинг ҳали биринчи дақиқаси тўлиқ ўтмасданоқ Жоэль Асани рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, Теҳрон клубини олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • Машарипов тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди: Ўзбекистон терма жамоаси сардори ва яримҳимоячиси Жалолиддин Машарипов «Истиқлол»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, баҳс якунига қадар фаол ва ёрқин ўйин намойиш этди;

  • Ашурматовнинг майдонга тушиши: Ҳимоячимиз Рустам Ашурматов учрашувни заҳира ўриндиғида бошлади ва мураббий қарори билан 90-дақиқада майдонга тушиб, жамоасининг муҳим ғалабали ҳисобни сақлаб қолишига кўмаклашди.

Ўзбекистонлик ҳакамлар тўлиқ таркибда: Халқаро ишонч

Учрашувдаги интизом ва баҳсли вазиятлар ўзбекистонлик тажрибали реферилар томонидан назорат қилинди:

  • Бош ҳакам ва қанот ёрдамчилари: Беллашувни Аскер Нажафалиев бошқарди. Унга ён чизиқларда ҳамюртларимиз Бахтиёрхўжа Шавкатов ҳамда Руслан Серазитдинов кўмаклашди;

  • VAR тизимида маҳаллий мутахассислар: Видеоёрдамчи ҳакам (VAR) тизимига Фирдавс Норсафаров масъул бўлган бўлса, унга Абдурашид Худойберганов ассистентлик қилди.

Элит ОЧЛ майдонидаги ушбу муваффақият «Истиқлол»нинг плей-офф йўлланмаси учун курашдаги имкониятларини яхшилаб, гуруҳдаги мавқейини мустаҳкамлади.

Осиё Элит Чемпионлар лигасиЖалолиддин МашариповРустам АшурматовИстиқлол Теҳрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элит ОЧЛ 3-тури: Машарипов ва Ашурматов жамоаси БАА клубига мағлуб бўлдиЭлит ОЧЛ 3-тури: Машарипов ва Ашурматов жамоаси БАА клубига мағлуб бўлди28 октябр 07:10Роналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборадиРоналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборади30 октябр 22:29Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди15 сентябр 06:31«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?13 август 09:03Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!25 август 10:44Ўзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришдиЎзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришди13 октябр 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози