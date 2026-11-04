Ўзбек ҳакамлари назоратидаги баҳс: “Истиқлол” Қатар клуби устидан ғалаба қозонди
Осиё Элит Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Ироқнинг Басра шаҳрида кечган учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун алоҳида қизиқиш уйғотди. Эроннинг «Истиқлол» клуби Қатарнинг «Ал Шамал» жамоасига қарши баҳс олиб бориб, тезкор гол эвазига 1:0 ҳисобида муҳим ғалабага эришди.
Мазкур қарама-қаршилик нафақат Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиларининг майдондаги ҳаракати, балки ўйинни тўлиқ ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси бошқариб боргани билан ҳам ажралиб турди.
1-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба ва майдондаги вакилларимиз
Учрашув тақдири старт ҳуштаги янграши билан киритилган чақмоқдек гол орқали ҳал бўлди:
Асанининг тезкор голи: Ўйиннинг ҳали биринчи дақиқаси тўлиқ ўтмасданоқ Жоэль Асани рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, Теҳрон клубини олдинга олиб чиқди — 1:0;
Машарипов тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди: Ўзбекистон терма жамоаси сардори ва яримҳимоячиси Жалолиддин Машарипов «Истиқлол»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, баҳс якунига қадар фаол ва ёрқин ўйин намойиш этди;
Ашурматовнинг майдонга тушиши: Ҳимоячимиз Рустам Ашурматов учрашувни заҳира ўриндиғида бошлади ва мураббий қарори билан 90-дақиқада майдонга тушиб, жамоасининг муҳим ғалабали ҳисобни сақлаб қолишига кўмаклашди.
Ўзбекистонлик ҳакамлар тўлиқ таркибда: Халқаро ишонч
Учрашувдаги интизом ва баҳсли вазиятлар ўзбекистонлик тажрибали реферилар томонидан назорат қилинди:
Бош ҳакам ва қанот ёрдамчилари: Беллашувни Аскер Нажафалиев бошқарди. Унга ён чизиқларда ҳамюртларимиз Бахтиёрхўжа Шавкатов ҳамда Руслан Серазитдинов кўмаклашди;
VAR тизимида маҳаллий мутахассислар: Видеоёрдамчи ҳакам (VAR) тизимига Фирдавс Норсафаров масъул бўлган бўлса, унга Абдурашид Худойберганов ассистентлик қилди.
Элит ОЧЛ майдонидаги ушбу муваффақият «Истиқлол»нинг плей-офф йўлланмаси учун курашдаги имкониятларини яхшилаб, гуруҳдаги мавқейини мустаҳкамлади.
Изоҳлар 0
…