Россия ва Қозоғистон ҳарбий ҳамкорлик режасини тасдиқлади: янги келишув тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия ва Қозоғистон мудофаа вазирликлари 2027 йилга мўлжалланган икки томонлама ҳарбий ҳамкорлик режасини расман имзолади.
- Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов Остонадаги учрашув давомида Қозоғистон ҳудудидаги Россия синов полигонларининг фаолиятига кўрсатилаётган кўмак учун миннатдорчилик билдирди.
Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик ва ҳарбий-техник ҳамкорлик масалалари яна кун тартибига чиқди. Россия ва Қозоғистон мудофаа вазирликлари 2027 йилга мўлжалланган икки томонлама ҳарбий ҳамкорлик режасини расман имзолади. Бу ҳақда Қозоғистонга расмий амалий ташриф билан келган Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов маълум қилди.
Музокаралар чоғида томонлар стратегик шериклик, кадрлар тайёрлаш ва мудофаа соҳасидаги қўшма ташаббусларни янги босқичга олиб чиқиш ниятида эканликларини билдиришди.
Россия синов полигонлари ва томонларнинг миннатдорчилиги
Учрашув давомида икки давлат ўртасидаги мавжуд ҳарбий объектлар ва синов майдонлари фаолияти алоҳида муҳокама қилинди:
Полигонлар масаласи: Россия мудофаа идораси раҳбари Андрей Белоусов Қозоғистон ҳудудида жойлашган Россия синов полигонларининг тўлақонли ва барқарор фаолият юритиши билан боғлиқ масалаларни ҳал этишдаги амалий кўмак учун ҳамкасбларига миннатдорчилик билдирди;
Музокаралар формати: Мазкур режа Остонада икки давлат мудофаа вазирлари ўртасида ўтказилган тўғридан-тўғри учрашув ва муҳокамалардан сўнг расмийлаштирилди.
2027 йилги ҳарбий режа нималарни ўз ичига олади?
Қозоғистон Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати томонидан берилган расмий баёнотга кўра, тасдиқланган стратегик ҳужжат учта асосий устунга таянади:
Ҳарбий кадрлар тайёрлаш ва таълим: Мудофаа таълими соҳасида алмашинувни кучайтириш, ҳарбий олийгоҳлар ўқитувчилари ўртасида тажриба алмашиш ва қўшма илмий-амалий конференция ҳамда семинарлар ташкил этиш;
Жанговар тайёргарлик ва тажриба: Ҳар икки армия бўлинмалари ўртасида профессионал жанговар тайёргарлик сирлари ва амалий тажрибалар бўйича ўзаро кўникмалар алмашиш;
Ҳарбий-техник шериклик: Замонавий қурол-яроғ ва мудофаа технологиялари йўналишида икки томонлама алоқаларни мувофиқлаштириш.
Минтақавий хавфсизлик архитектурасида муҳим ўрин тутувчи ушбу келишув икки давлат қуролли кучларининг яқин истиқболдаги ҳамкорлик йўналишларини аниқ белгилаб беради.
Изоҳлар 0
…