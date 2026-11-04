Россия ва Қозоғистон ҳарбий ҳамкорлик режасини тасдиқлади: янги келишув тафсилотлари

·48·Дунё
Россия ва Қозоғистон ҳарбий ҳамкорлик режасини тасдиқлади: янги келишув тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия ва Қозоғистон мудофаа вазирликлари 2027 йилга мўлжалланган икки томонлама ҳарбий ҳамкорлик режасини расман имзолади.
  • Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов Остонадаги учрашув давомида Қозоғистон ҳудудидаги Россия синов полигонларининг фаолиятига кўрсатилаётган кўмак учун миннатдорчилик билдирди.

Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик ва ҳарбий-техник ҳамкорлик масалалари яна кун тартибига чиқди. Россия ва Қозоғистон мудофаа вазирликлари 2027 йилга мўлжалланган икки томонлама ҳарбий ҳамкорлик режасини расман имзолади. Бу ҳақда Қозоғистонга расмий амалий ташриф билан келган Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов маълум қилди.

Музокаралар чоғида томонлар стратегик шериклик, кадрлар тайёрлаш ва мудофаа соҳасидаги қўшма ташаббусларни янги босқичга олиб чиқиш ниятида эканликларини билдиришди.

Россия синов полигонлари ва томонларнинг миннатдорчилиги

Учрашув давомида икки давлат ўртасидаги мавжуд ҳарбий объектлар ва синов майдонлари фаолияти алоҳида муҳокама қилинди:

  • Полигонлар масаласи: Россия мудофаа идораси раҳбари Андрей Белоусов Қозоғистон ҳудудида жойлашган Россия синов полигонларининг тўлақонли ва барқарор фаолият юритиши билан боғлиқ масалаларни ҳал этишдаги амалий кўмак учун ҳамкасбларига миннатдорчилик билдирди;

  • Музокаралар формати: Мазкур режа Остонада икки давлат мудофаа вазирлари ўртасида ўтказилган тўғридан-тўғри учрашув ва муҳокамалардан сўнг расмийлаштирилди.

2027 йилги ҳарбий режа нималарни ўз ичига олади?

Қозоғистон Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати томонидан берилган расмий баёнотга кўра, тасдиқланган стратегик ҳужжат учта асосий устунга таянади:

  • Ҳарбий кадрлар тайёрлаш ва таълим: Мудофаа таълими соҳасида алмашинувни кучайтириш, ҳарбий олийгоҳлар ўқитувчилари ўртасида тажриба алмашиш ва қўшма илмий-амалий конференция ҳамда семинарлар ташкил этиш;

  • Жанговар тайёргарлик ва тажриба: Ҳар икки армия бўлинмалари ўртасида профессионал жанговар тайёргарлик сирлари ва амалий тажрибалар бўйича ўзаро кўникмалар алмашиш;

  • Ҳарбий-техник шериклик: Замонавий қурол-яроғ ва мудофаа технологиялари йўналишида икки томонлама алоқаларни мувофиқлаштириш.

Минтақавий хавфсизлик архитектурасида муҳим ўрин тутувчи ушбу келишув икки давлат қуролли кучларининг яқин истиқболдаги ҳамкорлик йўналишларини аниқ белгилаб беради.

Андрей БелоусовҚозоғистон Мудофаа вазирлигиРоссия-Қозоғистон ҳарбий ҳамкорлигиМарказий Осиё хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррарТўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррар28 сентябр 07:5314 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)24 сентябр 18:20Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олди22 сентябр 08:43Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55Оролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзоладиОролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзолади23 сентябр 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди