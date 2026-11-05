Сунъий интеллект хавфи ва минтақавий хавфсизлик: Президент Остона шаҳрига етиб борди

·15·Дунё
Сунъий интеллект хавфи ва минтақавий хавфсизлик: Президент Остона шаҳрига етиб борди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Иордания Ҳукмдори Абдулла ИИ таклифига биноан 2026 йил 5 ноябр куни Остона шаҳрига амалий ташриф билан етиб борди.
  • Ташриф доирасида давлат раҳбари 6 ноябр куни халқаро хавфсизликни таъминлашга қаратилган «Ақаба жараёни» саммитида иштирок этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил 5 ноябрь куни амалий ташриф билан Қозоғистон пойтахти — Остона шаҳрига етиб борди. Давлат раҳбарининг мазкур ташрифи Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ҳамда Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги Ҳукмдори Абдулла II нинг биргаликдаги таклифига биноан амалга оширилмоқда.

Остона халқаро аэропортида Ўзбекистон етакчисини Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа қатор расмий доиралар вакиллари юксак эҳтиром билан кутиб олди.

Асосий кун тартиби: «Ақаба жараёни» ва минтақа раҳбарлари саммити

Ташриф доирасидаги асосий тадбир 2026 йил 6 ноябрь кунига режалаштирилган:

  • Халқаро формат: Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг халқаро хавфсизликни таъминлашга қаратилган нуфузли «Ақаба жараёни» доирасидаги мулоқотида иштирок этади;

  • Юқори даражадаги ҳамкорлик: Саммитда Марказий Осиё давлатларининг хавфсизлик борасидаги саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш ҳамда халқаро шериклар билан янги глобал таҳдидларга қарши биргаликда курашиш механизмлари кўриб чиқилади.

Муҳокама марказида: Сунъий интеллектдан келувчи хавфлар

Саммитнинг энг муҳим ва долзарб мавзуси янги авлод рақамли хавфларига қарши курашга бағишланади:

  • Сунъий интеллект хавфсизлиги: Юқори технологиялар ва СИ (AI) тизимларининг жадал ривожланиши ортидан юзага келаётган ахборот ва киберхавфсизлик муаммолари;

  • Терроризм ва экстремизм хатари: Сунъий интеллект ва илғор технологиялардан экстремистик, радикал ва бузғунчи мақсадларда фойдаланиш хавфига қарши коллектив тўсиқ қўйиш чоралари;

  • Минтақавий барқарорлик: Марказий Осиё давлатларининг умумий ахборот маконини ҳимоя қилиш ҳамда минтақавий хавфсизлик архитектурасини замонавий таҳдидларга мослаштириш.

Остонадаги ушбу учрашув замонавий рақамли таҳдидлар фонида Марказий Осиёда тинчлик ва технологик барқарорликни мустаҳкамлаш йўлида муҳим стратегик босқич бўлиши кутилмоқда.

Шавкат МирзиёевАқаба жараёниОстона саммитиМарказий Осиё
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиЎзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга оширилади11 июн 17:55Шавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Петербург иқтисодий форумида тарихий нутқ сўзлади6 июн 13:29Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олди22 сентябр 08:43"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди13 сентябр 18:02Путин давлат ташрифи билан Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрига бордиПутин давлат ташрифи билан Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрига борди27 май 21:48Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди