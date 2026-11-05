Сунъий интеллект хавфи ва минтақавий хавфсизлик: Президент Остона шаҳрига етиб борди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Иордания Ҳукмдори Абдулла ИИ таклифига биноан 2026 йил 5 ноябр куни Остона шаҳрига амалий ташриф билан етиб борди.
- Ташриф доирасида давлат раҳбари 6 ноябр куни халқаро хавфсизликни таъминлашга қаратилган «Ақаба жараёни» саммитида иштирок этади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил 5 ноябрь куни амалий ташриф билан Қозоғистон пойтахти — Остона шаҳрига етиб борди. Давлат раҳбарининг мазкур ташрифи Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ҳамда Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги Ҳукмдори Абдулла II нинг биргаликдаги таклифига биноан амалга оширилмоқда.
Остона халқаро аэропортида Ўзбекистон етакчисини Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа қатор расмий доиралар вакиллари юксак эҳтиром билан кутиб олди.
Асосий кун тартиби: «Ақаба жараёни» ва минтақа раҳбарлари саммити
Ташриф доирасидаги асосий тадбир 2026 йил 6 ноябрь кунига режалаштирилган:
Халқаро формат: Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг халқаро хавфсизликни таъминлашга қаратилган нуфузли «Ақаба жараёни» доирасидаги мулоқотида иштирок этади;
Юқори даражадаги ҳамкорлик: Саммитда Марказий Осиё давлатларининг хавфсизлик борасидаги саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш ҳамда халқаро шериклар билан янги глобал таҳдидларга қарши биргаликда курашиш механизмлари кўриб чиқилади.
Муҳокама марказида: Сунъий интеллектдан келувчи хавфлар
Саммитнинг энг муҳим ва долзарб мавзуси янги авлод рақамли хавфларига қарши курашга бағишланади:
Сунъий интеллект хавфсизлиги: Юқори технологиялар ва СИ (AI) тизимларининг жадал ривожланиши ортидан юзага келаётган ахборот ва киберхавфсизлик муаммолари;
Терроризм ва экстремизм хатари: Сунъий интеллект ва илғор технологиялардан экстремистик, радикал ва бузғунчи мақсадларда фойдаланиш хавфига қарши коллектив тўсиқ қўйиш чоралари;
Минтақавий барқарорлик: Марказий Осиё давлатларининг умумий ахборот маконини ҳимоя қилиш ҳамда минтақавий хавфсизлик архитектурасини замонавий таҳдидларга мослаштириш.
Остонадаги ушбу учрашув замонавий рақамли таҳдидлар фонида Марказий Осиёда тинчлик ва технологик барқарорликни мустаҳкамлаш йўлида муҳим стратегик босқич бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…