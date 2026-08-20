Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой берди
«Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичининг дастлабки учрашувида Руминиядаги нейтрал майдонда «Хапоел Беер-Шева»га 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Озарбайжон клуби 6-дақиқада Шимичнинг голи билан ҳисобни очган бўлса, «Хапоел Беер-Шева» Ест (43ъ) ва Златанович (79ъ) голлари евазига камбек қайд етди. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ» таркибида тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Жавоб учрашуви 25 август куни Боку шаҳрида бўлиб ўтади.
Европа Чемпионлар лигаси плей-офф босқичининг дастлабки учрашувлари кескин ва муросасиз курашларга бой тарзда старт олди. Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби нейтрал майдон — Руминияда Исроилнинг «Хапоэль Беэр-Шева» жамоасига қарши сафар баҳсини ўтказиб, 1:2 ҳисобида мағлубиятга учради. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев иштирок этган беллашувда воқеалар қандай ривожланди?
Тезкор гол ва бой берилган устунлик
«Сабаҳ» учрашувни фаол ҳужумлар билан бошлаб, 6-дақиқадаёқ Шимичнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди. Бироқ исроилликлар ташаббусни ўз қўлига олиб, бўлим сўнгида ва иккинчи бўлим охирида иккита тўп киритиш орқали камбэк қайд этишди:
"Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, марказда тўлиқ 90 дақиқа давомида фаол ва ишончли ҳаракат қилди."
ЕЧЛ саралаши: Плей-офф босқичи фактлари
Кўрсаткич
«Хапоэль Шева» (Исроил)
«Сабаҳ» (Озарбайжон)
Якуний ҳисоб
2
1
Голлар муаллифлари
Эст (43'), Златанович (79')
Шимич (6')
Ўзбек легионери
—
Умарали Раҳмоналиев (90 дақиқа тўлиқ)
Ўйин ўтказилган жой
Руминия (нейтрал майдон)
—
Жавоб баҳси санаси
25 август, Боку шаҳри
—
Ҳал қилувчи жавоб ўйини Бокуда бўлиб ўтади
Сафардаги минимал мағлубиятга қарамай, Озарбайжон клубида Чемпионлар лигасининг асосий босқичига йўл олиш учун яхши имконият сақланиб қолмоқда. Икки жамоа ўртасидаги жавоб учрашуви 25 август куни Боку шаҳрида бўлиб ўтади ва унда Раҳмоналиев жамоаси ўз мухлислари қаршисида камбэк қилишга уриниб кўради.
Сизнингча, Умарали Раҳмоналиев ва «Сабаҳ» клуби Боку кечадиган жавоб баҳсида мағлубиятни ўнглаб, ЕЧЛнинг асосий босқичига чиқа оладими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва легионеримиз иштирокидаги муҳим хабарни футбол ихлосмандларига дарҳол улашинг!
…