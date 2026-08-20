Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой берди

·2·Спорт
Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой берди
Қисқача

«Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичининг дастлабки учрашувида Руминиядаги нейтрал майдонда «Хапоел Беер-Шева»га 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Озарбайжон клуби 6-дақиқада Шимичнинг голи билан ҳисобни очган бўлса, «Хапоел Беер-Шева» Ест (43ъ) ва Златанович (79ъ) голлари евазига камбек қайд етди. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ» таркибида тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Жавоб учрашуви 25 август куни Боку шаҳрида бўлиб ўтади.

Европа Чемпионлар лигаси плей-офф босқичининг дастлабки учрашувлари кескин ва муросасиз курашларга бой тарзда старт олди. Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби нейтрал майдон — Руминияда Исроилнинг «Хапоэль Беэр-Шева» жамоасига қарши сафар баҳсини ўтказиб, 1:2 ҳисобида мағлубиятга учради. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев иштирок этган беллашувда воқеалар қандай ривожланди?

Тезкор гол ва бой берилган устунлик

«Сабаҳ» учрашувни фаол ҳужумлар билан бошлаб, 6-дақиқадаёқ Шимичнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди. Бироқ исроилликлар ташаббусни ўз қўлига олиб, бўлим сўнгида ва иккинчи бўлим охирида иккита тўп киритиш орқали камбэк қайд этишди:

"Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, марказда тўлиқ 90 дақиқа давомида фаол ва ишончли ҳаракат қилди."

ЕЧЛ саралаши: Плей-офф босқичи фактлари

Кўрсаткич

«Хапоэль Шева» (Исроил)

«Сабаҳ» (Озарбайжон)

Якуний ҳисоб

2

1

Голлар муаллифлари

Эст (43'), Златанович (79')

Шимич (6')

Ўзбек легионери

Умарали Раҳмоналиев (90 дақиқа тўлиқ)

Ўйин ўтказилган жой

Руминия (нейтрал майдон)

Жавоб баҳси санаси

25 август, Боку шаҳри

Ҳал қилувчи жавоб ўйини Бокуда бўлиб ўтади

Сафардаги минимал мағлубиятга қарамай, Озарбайжон клубида Чемпионлар лигасининг асосий босқичига йўл олиш учун яхши имконият сақланиб қолмоқда. Икки жамоа ўртасидаги жавоб учрашуви 25 август куни Боку шаҳрида бўлиб ўтади ва унда Раҳмоналиев жамоаси ўз мухлислари қаршисида камбэк қилишга уриниб кўради.

Сизнингча, Умарали Раҳмоналиев ва «Сабаҳ» клуби Боку кечадиган жавоб баҳсида мағлубиятни ўнглаб, ЕЧЛнинг асосий босқичига чиқа оладими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва легионеримиз иштирокидаги муҳим хабарни футбол ихлосмандларига дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айландиБугун, 06:07«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришдиБугун, 05:59Челси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиЧелси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиБугун, 02:37Барселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБарселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБугун, 02:33Барселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБарселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:19Диего Мореира расман Милан футболчисига айландиДиего Мореира расман Милан футболчисига айландиБугун, 01:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди