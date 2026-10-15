Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Бокуда стратегик иттифоқчиликни муҳокама қилди

·31·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Бокуда стратегик иттифоқчиликни муҳокама қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Озарбойжон Президенти Илҳом Алиев Боку шаҳрида стратегик иттифоқчиликни янада кенгайтириш ва илгари эришилган келишувларни ҳаётга татбиқ этиш масалаларини муҳокама қилди.
  • Жорий йил бошидан буён икки давлат ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 30 фоизга ошди ва саноат, энергетика, транспорт каби соҳаларда қўшма лойиҳалар фаол ривожланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Боку шаҳрига амалий ташрифи доирасида Озарбойжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев билан учрашув ўтказди. Олий даражадаги музокараларда икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш, илгари эришилган келишувларни ҳаётга татбиқ этиш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.

Учрашув аввалида давлат раҳбари Озарбойжон етакчисини Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгашга (ОҲИЧК) раислиги муваффақиятли кечаётгани ҳамда унинг еттинчи саммити юқори савияда ташкил этилгани билан самимий қутлади.

Август ойидаги тарихий ташрифнинг давоми

Икки қардош давлат раҳбарларининг мулоқотида шу йилнинг август ойида Озарбойжон президентининг Ўзбекистонга амалга оширган давлат ташрифи давомида имзоланган муҳим битимларнинг ижроси таҳлил қилинди:

  • Стратегик иттифоқчилик мустаҳкамланмоқда: Барча соҳа ва йўналишларда, давлат идораларидан тортиб ишбилармон доираларгача самарали мулоқот йўлга қўйилгани мамнуният билан таъкидланди;

  • Келишувлар амалиётга кўчмоқда: Август ойида белгилаб берилган устувор вазифалар доирасида қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш чоралари муҳокама қилинди.

Иқтисодий кўрсаткичлар: Товар айирбошлашда 30 фоизлик ўсиш

Музокаралар чоғида савдо-иқтисодий ва инвестициявий соҳалардаги реал ютуқлар алоҳида эътироф этилди:

  • Савдо ҳажми ортди: Жорий йил бошидан буён Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми сезиларли даражада — 30 фоизга ошди;

  • Саноат кооперацияси ва инфратузилма: Геология, энергетика, қурилиш, транспорт, логистика, енгил саноат ҳамда туризм соҳаларидаги йирик кооперация лойиҳалари фаол амалий паллага кирди;

  • Маданий-гуманитар алоқалар: Икки халқни янада яқинлаштиришга қаратилган тадбирларга бой қўшма маданий-гуманитар дастурлар изчил давом эттирилмоқда.

Халқаро кун тартиби ва бўлажак режалар

Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев халқаро ҳамда минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, келгусида режалаштирилган икки томонлама ва кўп томонлама тадбирлар жадвалини белгилаб олдилар.

Боку шаҳрида бўлиб ўтган мазкур олий даражадаги мулоқот Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги кўп қиррали алоқалар янги, амалий мазмун билан бойиб бораётганини яна бир бор намоён этди.

Шавкат МирзиёевИлҳом АлиевБокуОзарбойжон Республикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқдаБокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқдаКеча 21:06Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)31 июл 06:33Бокуда Жеки Чаннинг хавфли трюклари акс этган видеолар тарқалдиБокуда Жеки Чаннинг хавфли трюклари акс этган видеолар тарқалди22 август 08:26Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиАламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой берди20 август 06:04Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)16 август 18:09Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этди11 август 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?