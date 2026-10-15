Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Бокуда стратегик иттифоқчиликни муҳокама қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Озарбойжон Президенти Илҳом Алиев Боку шаҳрида стратегик иттифоқчиликни янада кенгайтириш ва илгари эришилган келишувларни ҳаётга татбиқ этиш масалаларини муҳокама қилди.
- Жорий йил бошидан буён икки давлат ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 30 фоизга ошди ва саноат, энергетика, транспорт каби соҳаларда қўшма лойиҳалар фаол ривожланмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Боку шаҳрига амалий ташрифи доирасида Озарбойжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев билан учрашув ўтказди. Олий даражадаги музокараларда икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш, илгари эришилган келишувларни ҳаётга татбиқ этиш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.
Учрашув аввалида давлат раҳбари Озарбойжон етакчисини Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгашга (ОҲИЧК) раислиги муваффақиятли кечаётгани ҳамда унинг еттинчи саммити юқори савияда ташкил этилгани билан самимий қутлади.
Август ойидаги тарихий ташрифнинг давоми
Икки қардош давлат раҳбарларининг мулоқотида шу йилнинг август ойида Озарбойжон президентининг Ўзбекистонга амалга оширган давлат ташрифи давомида имзоланган муҳим битимларнинг ижроси таҳлил қилинди:
Стратегик иттифоқчилик мустаҳкамланмоқда: Барча соҳа ва йўналишларда, давлат идораларидан тортиб ишбилармон доираларгача самарали мулоқот йўлга қўйилгани мамнуният билан таъкидланди;
Келишувлар амалиётга кўчмоқда: Август ойида белгилаб берилган устувор вазифалар доирасида қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш чоралари муҳокама қилинди.
Иқтисодий кўрсаткичлар: Товар айирбошлашда 30 фоизлик ўсиш
Музокаралар чоғида савдо-иқтисодий ва инвестициявий соҳалардаги реал ютуқлар алоҳида эътироф этилди:
Савдо ҳажми ортди: Жорий йил бошидан буён Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми сезиларли даражада — 30 фоизга ошди;
Саноат кооперацияси ва инфратузилма: Геология, энергетика, қурилиш, транспорт, логистика, енгил саноат ҳамда туризм соҳаларидаги йирик кооперация лойиҳалари фаол амалий паллага кирди;
Маданий-гуманитар алоқалар: Икки халқни янада яқинлаштиришга қаратилган тадбирларга бой қўшма маданий-гуманитар дастурлар изчил давом эттирилмоқда.
Халқаро кун тартиби ва бўлажак режалар
Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев халқаро ҳамда минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, келгусида режалаштирилган икки томонлама ва кўп томонлама тадбирлар жадвалини белгилаб олдилар.
Боку шаҳрида бўлиб ўтган мазкур олий даражадаги мулоқот Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасидаги кўп қиррали алоқалар янги, амалий мазмун билан бойиб бораётганини яна бир бор намоён этди.
Изоҳлар 0
…