Каннаваро 17 ёшли Ҳакимовга ишонди: У жаҳон чемпионатида катта мақсадни кўзламоқда
У ҳали 17 ёшга тўлмаганида Ўзбекистон миллий терма жамоасида дебют қилди. Энди эса Муҳаммад Ҳакимов U-17 жаҳон чемпионатида мамлакат шарафини ҳимоя қилиш ва ўтган йилги натижадан яхшироқ кўрсаткичга эришишни мақсад қилган. ФИФА ёш ўзбек ҳимоячисига алоҳида эътибор қаратди.
Ўзбекистон футболида янги авлоднинг халқаро майдонда ўзини кўрсатиш имкониятлари тобора кенгаймоқда. Мамлакат миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатига илк бор йўл олгани, ёш футболчиларнинг нуфузли мусобақаларда иштирок этаётгани ва истиқболли иқтидорларнинг эрта ёшдан катта жамоага жалб қилиниши бу жараённинг муҳим белгиларидан бири.
Ана шундай ёш истеъдодлардан бири — Муҳаммад Ҳакимов. 17 ёшли марказий ҳимоячи нафақат U-17 терма жамоасининг муҳим футболчиси, балки Фабио Каннаваро бошчилигида Ўзбекистоннинг асосий миллий терма жамоасида ҳам майдонга тушишга улгурди.
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) жаҳон чемпионати олдидан ўзбек футболчисига бағишланган материал эълон қилди. Унда Ҳакимовнинг мусобақа олдидаги мақсадлари, миллий терма жамоадаги дебюти ва Италияга қарши бўлажак баҳсга муносабати ёритилди.
Ўзбекистон U-17 терма жамоаси яна тарих яратишни истайди
Ўзбекистон футболи учун муҳим воқеалар кетма-кетлиги давом этмоқда. Мамлакат миллий терма жамоасининг ФИФА жаҳон чемпионатидаги илк иштироки ортда қолган бўлса, Ўзбекистон U-20 жаҳон чемпионатига мезбонлик қилишга ҳам тайёргарлик кўрмоқда.
Бу жараёнда U-17 терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Ўзбекистон мазкур мусобақада илк бор 2011 йилда қатнашган. Бу сафар мамлакат ёшлар терма жамоаси жаҳон чемпионатида бешинчи марта иштирок этмоқда.
Эътиборли жиҳати, Ўзбекистон аввалги тўртта иштирокида ҳам гуруҳ босқичидан кейинги раундга йўл олган. Бу сафарги ёш футболчилар ҳам ана шу анъанани давом эттириш ва мамлакатнинг жаҳон чемпионатларидаги натижаларини янада яхшилашга интилади.
Ўзбекистон «E» гуруҳида Ямайка, Кот-д'Ивуар ва Италия терма жамоалари билан баҳс олиб боради. Гуруҳдаги ҳар бир учрашув жамоа учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда.
ФИФАга берган интервьюсида Муҳаммад Ҳакимов жамоа мусобақага пухта тайёргарлик кўрганини ва мақсадлари юқори эканини таъкидлади.
«Биз бу жаҳон чемпионатига катта мақсадлар билан келганмиз»
Ўзбекистон U-17 терма жамоаси жаҳон чемпионати олдидан бир қатор кучли рақиблар билан ўртоқлик учрашувларини ўтказди. Испания, Уругвай, Эквадор ва Португалия каби терма жамоаларга қарши баҳслар ёш футболчиларнинг тайёргарлиги ва тажрибасини оширишга хизмат қилди.
Муҳаммад Ҳакимовнинг фикрича, бу йиғинлар жамоа учун муҳим сабоқ бўлди.
«Бу жаҳон чемпионати биз учун жуда муҳим. Биз унга узоқ вақт давомида тайёргарлик кўрдик. Жамоамиз Испания, Уругвай, Эквадор ва Португалия каби кучли рақибларга қарши ўртоқлик учрашувларини ўтказди.
Мен ва жамоадошларим аввалгидан ҳам яхшироқ натижаларга эришишни истаймиз. Худо хоҳласа, ушбу жаҳон чемпионатида ҳам ўзбек мухлисларини хурсанд қиламиз», — деди ёш ҳимоячи.
Жамоада мусобақада иккинчи марта иштирок этаётган футболчилар ҳам бор. Улар халқаро турнирлардаги тажрибаси орқали дастлабки учрашувлар қанчалик муҳим эканини яхши тушунади.
Ўзбекистон ўтган йилги мусобақада 1/16 финал босқичида иштирокини якунлаган эди. Бу сафар эса жамоа нафақат гуруҳдан чиқиш, балки кейинги босқичларда ҳам муваффақият қозонишни кўзламоқда.
Италиядан реванш олиш — Ҳакимовнинг алоҳида мақсади
Гуруҳ босқичидаги учинчи учрашув Ўзбекистон учун алоҳида аҳамият касб этади. Сабаби, ёш футболчилар Италия терма жамоаси билан тўқнаш келади. Бу рақиб ўтган йилги жаҳон чемпионатида ўзбек футболчиларининг турнирдаги иштирокини якунлаган жамоа эди.
Муҳаммад Ҳакимов мазкур баҳсни ўзи ва ҳужумчи Асилбек Алиев учун алоҳида учрашув сифатида баҳолади.
«Италияга қарши ўйин мен учун ҳам, Асилбек Алиев учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Ўтган йили ушбу мусобақада Италияга мағлуб бўлиб, турнирни тарк этган эдик. Италия яхши ташкил этилган жамоа. Аммо бу сафар уни мағлуб этиш учун бор кучимизни ишга соламиз.
Шу билан бирга, гуруҳимизда кучсиз рақиб йўқлигини тушуниб турибмиз. Ҳар бир жамоанинг ўзига хос кучли жиҳатлари бор. Кот-д'Ивуар, Ямайка ва Италия — барчаси кучли терма жамоалар.
Бироқ биз бу мусобақага катта мақсадлар билан келганмиз. Қўлимиздан келган барча ишни қиламиз, имкониятларимизни намоён этамиз ва яхши натижага эришишга ҳаракат қиламиз», — деди Ҳакимов.
Бу фикрлар жамоа рақибларга нисбатан ҳурмат билан ёндашиши, бироқ ўз имкониятларига ҳам ишонч билан қараётганини кўрсатади.
Каннаваро Ҳакимовга 17 ёшга тўлмасидан ишонч билдирган
Муҳаммад Ҳакимовнинг U-17 терма жамоасидаги иштироки унинг фаолиятидаги муҳим босқичлардан бири бўлса, асосий миллий терма жамоага чақирилиши ёш футболчининг истиқболига берилган жиддий баҳо ҳисобланади.
17 ёшли марказий ҳимоячи тактик фикрлаш, хотиржамлик ва юқори тезлик каби хусусиятлари билан ажралиб турмоқда. У Ўзбекистон футболидаги истиқболли ёш ҳимоячилардан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Италиялик мутахассис Фабио Каннаваро ҳам Ҳакимовнинг салоҳиятига ишонч билдирган. Ҳимоячи сифатида футболчилик фаолиятида катта муваффақиятларга эришган Каннаваро ёш футболчини 17 ёшга тўлишига уч кун қолганида Ўзбекистон миллий терма жамоасида дебют қилдирди.
Ўша вақтда Ҳакимов «Бунёдкор» сафида атиги еттита учрашув ўтказган эди. Шу нуқтаи назардан, унинг миллий терма жамоага чақирилиши ва майдонга тушиши ёш футболчи учун катта ишонч ҳамда масъулият бўлди.
Бу ҳолат Ўзбекистон футболида янги авлод ҳимоячилари етишиб чиқаётганини кўрсатади. Абдуқодир Ҳусановнинг халқаро майдондаги муваффақиятлари ортдан келаётган ёш футболчилар учун ҳам ўзига хос намуна ва мотивация бўлиб хизмат қилиши мумкин.
«Миллий терма жамоада дебют қилиш ҳар бир футболчининг орзуси»
Муҳаммад Ҳакимов асосий миллий терма жамоада ўйнаш имкониятига эга бўлганидан мамнунлигини яширмади. У мураббийлар штаби томонидан билдирилган ишончни қадрлашини ва бу воқеа унинг футболчилик ҳаётидаги энг муҳим босқичлардан бири эканини таъкидлади.
«Миллий терма жамоага чақирилиш ҳар бир футболчининг орзуси. Менга дебют қилиш насиб этди. Менга билдирилган ишонч учун мураббийлар штабига миннатдорчилик билдирмоқчиман.
Албатта, бу ҳиссиётни сўз билан ифодалаш қийин. Асосий миллий терма жамоа шарафини ҳимоя қилиш ҳар доим энг катта орзуларимдан бири бўлган. Бу орзуим амалга ошишига ёрдам бергани учун Аллоҳга шукр қиламан.
Бироқ ҳозир олдимизда яна бир муҳим вазифа турибди. Ўзбекистон U-17 терма жамоаси билан биргаликда жаҳон чемпионатида мамлакатимизни муносиб ҳимоя қилиш ва энг яхши натижага эришиш учун бор кучимизни сарфлаймиз», — деди Муҳаммад Ҳакимов.
Ҳусановдан кейин яна бир марказий ҳимоячи етишиб чиқмоқдами?
Муҳаммад Ҳакимовнинг миллий терма жамоадаги дебюти ва ФИФАнинг ёш футболчига эътибор қаратиши ўзбек футболида ҳимоя чизиғи учун янги истеъдодлар пайдо бўлаётганидан дарак беради.
Абдуқодир Ҳусановнинг халқаро футболдаги муваффақиятлари ўзбек ҳимоячилари ҳақидаги тасаввурни ўзгартиргани шубҳасиз. Энди эса Ҳакимов каби ёш футболчиларнинг эрта ёшдан миллий терма жамоага жалб қилиниши келажакда ҳимоя чизиғида рақобатни кучайтириши мумкин.
Албатта, 17 ёшли футболчининг истиқболини фақат бир нечта учрашув ёки дебют билан баҳолашга эрта. Унинг олдида ҳали катта йўл, халқаро мусобақалар, клубдаги рақобат ва мунтазам ўсиш жараёни турибди.
Бироқ Фабио Каннаваро каби футболчилик фаолиятида ҳимоя санъатининг энг юқори даражаларини кўрган мутахассиснинг ёш футболчига ишонч билдириши, ФИФАнинг уни алоҳида тилга олиши ва жаҳон чемпионати олдидаги дадил мақсадлари Муҳаммад Ҳакимовга нисбатан қизиқишни оширмоқда.
Энди энг муҳим вазифа — бу ишончни майдондаги ўйин билан оқлаш. Ўзбекистон U-17 терма жамоаси жаҳон чемпионатида қанчалик узоққа бориши ва Муҳаммад Ҳакимов ўзини қай даражада намоён этиши эса мусобақанинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…