Умарали Раҳмоналиев Россиянинг икки гранд клубига таклиф қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Умарали Раҳмоналиевнинг хизматлари Россиянинг «Краснодар» ва «Rubin» клубларига агентлар томонидан таклиф этилди.
- 23 ёшли ярим ҳимоячининг Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клубидаги муваффақиятли ўйинлари ва халқаро тажрибаси унга бўлган қизиқишни оширмоқда.
- Ҳозирча мазкур клублар томонидан футболчини трансфер қилиш бўйича расмий қадамлар ташлангани ёки музокаралар бошлангани ҳақида маълумот йўқ.
Озарбайжондаги муваффақиятли мавсум, Европа майдонидаги тажриба ва терма жамоадаги иштироки Умарали Раҳмоналиевнинг трансфер бозоридаги қийматини оширмоқда. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячининг хизматлари Россиянинг икки йирик клубига таклиф қилингани ҳақида хабар тарқалди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Умарали Раҳмоналиев фаолиятида янги босқич бошланиши мумкин. 23 ёшли ярим ҳимоячига Россия чемпионатининг амалдаги кучли клубларидан бири «Краснодар» ва унинг аввалги жамоаси «Рубин»нинг қизиқиши пайдо бўлиши эҳтимоли бор.
Озарбайжоннинг Sport24.az нашри ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, футболчининг манфаатларини ҳимоя қилаётган агентлар Раҳмоналиевнинг хизматларини Россиянинг мазкур икки клубига таклиф қилган.
Ҳозирча «Рубин» ва «Краснодар»нинг бу таклифга муносабати, шунингдек, футболчини трансфер қилиш бўйича амалий қадамлар ташлаш-ташламаслиги маълум эмас. Бироқ ушбу хабар ўзбекистонлик футболчининг келажаги борасидаги қизиқишни янада оширмоқда.
«Рубин» — Раҳмоналиев учун таниш манзил
Умарали Раҳмоналиев учун Россия чемпионати бегона эмас. Ўзбекистонлик футболчи 2023–2025 йилларда Қозоннинг «Рубин» клуби шарафини ҳимоя қилган. Шу сабабли унинг мазкур клубга эҳтимолий қайтиши фаолиятидаги таниш муҳитга қайта келишини англатади.
Раҳмоналиев Россиядаги фаолияти давомида профессионал футбол тажрибасини орттирди, кейин эса Озарбайжон чемпионатида ўзини янада кўрсатиш имкониятига эга бўлди.
Агар «Рубин» ўзбек футболчисига нисбатан қизиқишини амалий ҳаракатлар билан давом эттирса, бу трансфер Раҳмоналиев учун Россия чемпионатига қайта қайтиш имконияти бўлиши мумкин. Аммо ҳозирча бу фақат агентлар томонидан таклиф қилинган эҳтимолий вариант сифатида қаралмоқда.
«Краснодар» вариантида Мурад Мусаев омили бор
Раҳмоналиевнинг хизматлари таклиф қилинган иккинчи клуб — «Краснодар». Бу вариантда эътиборга молик жиҳат жамоа бош мураббийи Мурад Мусаевнинг футболчи билан боғлиқ аввалги тажрибаси ҳисобланади.
Россиялик мутахассис аввал «Сабаҳ» клубида ишлаган ва Боку жамоасининг футбол муҳити билан яқиндан таниш. Шу боис Раҳмоналиевнинг ҳозирги имкониятлари, ўйин услуби ва чемпионатдаги кўрсаткичлари Мусаев учун бегона бўлмаслиги мумкин.
Албатта, бу омил «Краснодар» трансферни амалга оширишга қарор қилди дегани эмас. Ҳозирча футболчининг хизматлари клубга таклиф қилингани ҳақида хабар берилган, эҳтимолий музокаралар ёки расмий таклиф мавжудлиги эса тасдиқланмаган.
«Сабаҳ»даги муваффақиятли мавсум трансфер қизиқишини оширмоқда
Умарали Раҳмоналиевнинг трансфер бозоридаги қизиқиш марказига тушиши тасодифий эмас. Ўзбекистонлик футболчи «Сабаҳ» сафида муваффақиятли мавсум ўтказмоқда.
У жамоаси билан Озарбайжон чемпионлиги ва мамлакат кубогини қўлга киритган. Шунингдек, «Сабаҳ» билан Европа Чемпионлар лигасининг саралаш босқичларида қатнашиб, умумий гуруҳга йўл олиш жараёнида ҳам тажриба тўплади.
Жорий мавсумда ҳам Раҳмоналиев жамоанинг муҳим футболчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Унинг майдондаги фаоллиги, натижавий ҳаракатлари ва халқаро мусобақалардаги иштироки клублар эътиборини жалб қилиши мумкин.
«Ланс» ҳам ўзбек футболчисига қизиққан эди
Раҳмоналиевнинг келажаги борасидаги трансфер хабарлари бу билан чекланмайди. Яқинда Франциянинг «Ланс» клуби ҳам ўзбекистонлик ярим ҳимоячига қизиқиш билдиргани ҳақида маълумотлар тарқалган эди.
Агар Европа ва Россия клублари ўртасидаги қизиқиш реал трансфер таклифларига айланса, Раҳмоналиев учун «Сабаҳ»дан кейинги фаолият йўналишини танлаш муҳим қарорга айланиши мумкин.
Бироқ ҳозирча футболчининг амалдаги клубини тарк этиши ёки муайян жамоа билан келишувга эришгани ҳақида расмий маълумот йўқ.
Раҳмоналиевнинг жорий мавсумдаги статистикаси
Умарали Раҳмоналиев жорий мавсум барча мусобақаларда 17 та учрашувда иштирок этиб, иккита гол ва тўртта голли узатма муаллифи бўлди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида эса футболчи тўртта халқаро учрашувда майдонга тушган.
23 ёшли ярим ҳимоячининг клубдаги натижалари, халқаро мусобақалардаги тажрибаси ва терма жамоадаги иштироки унинг кейинги фаолияти учун муҳим асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Эндиликда асосий савол — «Рубин» ёки «Краснодар»дан қайси бири ўзбек футболчисига нисбатан қизиқишни трансфер музокаралари даражасига олиб чиқади? Ёки Раҳмоналиев «Сабаҳ»да қолиб, Европа майдонидаги фаолиятини давом эттирадими?
Ҳозирча бу саволларга аниқ жавоб йўқ. Аммо Умарали Раҳмоналиевнинг номи Россия ва Европа клублари билан боғлиқ трансфер хабарларида тилга олинаётгани ўзбек футболчиси учун эътиборли ҳолатдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…