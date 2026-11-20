Тошкентдаги жаҳон чемпионати: Ўзбекистоннинг 9 дзюдочиси бугун медаллар учун курашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда ўтаётган ёшлар ўртасидаги дзюдо бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кунида Ўзбекистон терма жамоасининг тўққиз нафар вакили медаллар учун курашга киришади.
- Мусобақада мамлакатимиз шарафини беш нафар қиз ва тўрт нафар йигит ҳимоя қилади.
- Олимпия шаҳарчасида ўтадиган беллашувларда спортчилар -73, -81, -63 ҳамда -70 килограмм вазн тоифаларида ғолиблик учун баҳслашади.
Тошкентда ўтаётган ёшлар ўртасидаги дзюдо бўйича жаҳон чемпионатида иккинчи кун баҳслари бошланмоқда. Бугун Ўзбекистон терма жамоасининг тўққиз нафар вакили медаллар учун кураш олиб боради. Мухлислар кечаги кун муваффақияти такрорланиши ва яна бир бор Ўзбекистон шарафига давлат мадҳияси янграшидан умид қилмоқда.
Олимпия шаҳарчасида соат 08:00 дан бошланадиган беллашувларда ўғил болалар ўртасида -73 ва -81 килограмм, қизлар ўртасида эса -63 ва -70 килограмм вазн тоифаларида ғолиб ва совриндорлар аниқланади.
Ўзбекистон терма жамоасидан 9 нафар дзюдочи майдонга тушади
Бугунги мусобақаларда Ўзбекистон шарафини беш нафар қиз ва тўрт нафар йигит ҳимоя қилади. Уларнинг дастлабки рақиблари қуйидагича:
Қизлар, -63 кг:
Нигина Сапарбоева — Мубарак Менас (Иордания) ва Ҳонока Кимура (Япония) ўртасидаги беллашув ғолибига қарши;
Динора Самандарова — Эмили Даниэла (АҚШ);
Паризода Йўлдошева — Иветт Фуэнтес (Венесуэла).
Қизлар, -70 кг:
Пошшажон Жумабоева — Марта Навикайте (Литва) ва Янг Юан Жи (Хитой) ўртасидаги беллашув ғолибига қарши;
Дурдона Турсунова — Рената Сандовал (Мексика) ва Диана Бенкова (Польша) ўртасидаги беллашув ғолибига қарши.
Йигитлар, -73 кг:
Муҳриддин Маъруфов — Николас Гкинис (Греция);
Иноят Телманов — Али Ал-Шаммари (Кувайт) ва Константинос Цапарас (Греция) ўртасидаги беллашув ғолибига қарши.
Йигитлар, -81 кг:
Камронбек Қодиров — Меҳди Аббасов (Озарбайжон) ва Эдоардо Руссо (Италия) ўртасидаги беллашув ғолибига қарши;
Саъдулла Равшанов — Таичи Окудо (Япония).
Асосий мақсад — яна бир бор шоҳсупага кўтарилиш
Жаҳон чемпионатининг иккинчи кунида ўзбекистонлик дзюдочиларни мураккаб беллашувлар кутмоқда. Айниқса, турли мамлакатлар вакиллари билан кечадиган дастлабки учрашувлар спортчиларнинг кейинги босқичга йўл олишида муҳим аҳамият касб этади.
Тошкентда ўтаётган нуфузли мусобақада ўз майдонимиздаги мухлислар қўллаб-қувватлаши ҳам терма жамоа вакиллари учун қўшимча руҳ бағишлаши шубҳасиз.
Энди барча эътибор тўққиз нафар дзюдочимизга қаратилади. Мухлислар уларнинг ҳар бир беллашувини катта умид билан кузатади. Энг катта тилак — бугун ҳам Олимпия шаҳарчасида Ўзбекистон мадҳияси янграб, юртимиз байроғи жаҳон чемпионати шоҳсупасидан жой олиши.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…