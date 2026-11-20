Бектемир Мелиқўзиев ESPN рейтингида кучли ўнликка кирди: Суперўрта вазн рейтинги
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик боксчи Бектемир Мелиқўзиев профессионал бокснинг суперўрта вазн тоифаси бўйича ESPN нашри эълон қилган янгиланган рейтингда кучли ўнликдан жой олди.
- Мелиқўзиев 17-1 рекорди ва 11 та нокаут кўрсаткичи билан дивизионда 10-ўринни эгаллади.
- Рейтингнинг энг юқори поғонасида WBC йўналиши чемпиони Саул «Канело»
- Алварес бормоқда. Мазкур вазн тоифаси профессионал боксдаги энг рақобатбардош дивизионлардан бири ҳисобланади.
Нуфузли ESPN спорт нашри профессионал бокснинг суперўрта вазн тоифаси (76,2 кг / 168 фунт) бўйича янгиланган рейтингини эълон қилди. Ушбу рўйхатда ўзбекистонлик боксчи Бектемир Мелиқўзиев (17-1, 11 КО) кучли ўнликка кириб, дивизион рейтингида 10-ўринни эгаллади.
Рейтингнинг энг юқори поғонасида мексикалик таниқли боксчи, WBC йўналиши чемпиони Сауль «Канело» Альварес (64-3-2, 39 КО) бормоқда. Шунингдек, кучли ўнликдан бошқа чемпионлар ва етакчи даъвогарлар ҳам ўрин олган.
Суперўрта вазн тоифасида ESPN рейтинги (Топ-10)
Расмларда тақдим этилган ESPN рейтингига кўра, суперўрта вазн дивизионидаги дастлабки ўн нафар боксчи ва уларнинг кўрсаткичлари қуйидагича:
Ўрин
Боксчи
Профессионал рекорди (ғалаба-мағлубият-дуранг, нокаутлар)
Қўшимча маълумот
1
Сауль «Канело» Альварес (Мексика)
64-3-2, 39 КО
WBC чемпиони
2
Ҳамза Шираз (Буюк Британия)
23-0-1, 19 КО
—
3
Лестер Мартинес (Гватемала)
21-0-1, 17 КО
—
4
Кристиан Мбилли (Франция)
29-1-1, 24 КО
—
5
Хайме Мунгия (Мексика)
47-2, 35 КО
WBA чемпиони
6
Дариус Фулгум (АҚШ)
16-1-1, 13 КО
—
7
Ослейс Иглесиас (Куба)
16-0, 15 КО
IBF чемпиони
8
Диего Пачеко (АҚШ)
26-1, 19 КО
—
9
Армандо Ресендиз (Мексика)
17-3, 11 КО
—
10
Бектемир Мелиқўзиев (Ўзбекистон)
17-1, 11 КО
—
Кучли рақобат ва ҳамюртимизнинг мавқеи
Суперўрта вазн тоифаси профессионал боксдаги энг кескин ва рақобатбардош дивизионлардан бири ҳисобланади. Рейтингда кучли бешликда Сауль Альварес ва Хайме Мунгия билан бирга мағлубият нималигини билмай келаётган Ҳамза Шираз ҳамда Лестер Мартинес, шунингдек, юқори нокаут кўрсаткичига эга Кристиан Мбилли қайд этилган.
Иккинчи бешликда эса IBF чемпиони кубалик Ослейс Иглесиас, америкалик Дариус Фулгум ва Диего Пачеко, мексикалик Армандо Ресендиз қаторида ўзбекистонлик Бектемир Мелиқўзиев ҳам 10-поғонадан жой олди. Унинг 17-1 рекорди ва 11 та нокаути дивизиондаги юқори савияли тўқнашувлар учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.
Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев яқин келажакда суперўрта вазн тоифасида чемпионлик камари учун жанг қилиш имкониятига эга бўладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
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