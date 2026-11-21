Фарғонада интим суратлар билан қўрқитиб, 20 миллион сўм талаб қилган аёл ушланди
Тошлоқ туманида аёл танишининг шахсий маълумотлари ва интим суратларини қариндошларига тарқатиш, ижтимоий тармоқларда ошкор қилиш билан қўрқитиб, 20 миллион сўм талаб қилган. У талаб қилинган пулнинг ярмини олаётган вақтда тезкор ходимлар томонидан ушланган.
Фарғона вилоятининг Тошлоқ туманида товламачилик билан боғлиқ ҳолат аниқланди. Танишини шахсий сирларини ошкор қилиш билан қўрқитиб, ундан пул талаб қилган аёл 10 миллион сўмни олаётган пайтида қўлга олинди. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган.
Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Тергов департаменти маълумот берди.
Шахсий маълумотлар ва интим суратлар билан таҳдид қилган
Тергов департаменти маълумотига кўра, 2026 йил 4 ноябрь куни фуқаро Тошлоқ тумани ИИБ бошлиғи номига ариза билан мурожаат қилган.
Аризада келтирилишича, гумонланувчи аёл танишининг сир сақланиши лозим бўлган маълумотлари ҳамда шахсий, интим фотосуратларини унинг яқин қариндошларига юбориш ва ижтимоий тармоқларда тарқатиш билан қўрқитган.
Ушбу маълумотларни ошкор қилиш орқали жабрланувчини шарманда қилишини айтиб, ундан 20 миллион сўм пул талаб қилган.
10 миллион сўмни олаётган вақтда ушланди
Мурожаатдан сўнг ички ишлар органлари тезкор ходимлари томонидан тегишли тадбир ўтказилган.
Унинг давомида гумонланувчи аёл Тошлоқ туманидаги тўйхона олдида талаб қилинган пулнинг 10 миллион сўмини олаётган вақтда қўлга олинган. Мазкур пул маблағлари ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, аёл жабрланувчидан 20 миллион сўм талаб қилган бўлиб, тезкор тадбир вақтида шу маблағнинг ярмини олаётганида ушланган.
Товламачилик бўйича жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми, яъни товламачилик аломатлари бўйича жиноят иши қўзғатилган.
Айни вақтда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…