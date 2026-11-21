Ҳакам ёрдамчисини тош билан жароҳатлаган футболчи 8 йилга четлатилди
Эквадорда футбол учрашуви вақтида ҳакам ёрдамчисига тош отган футболчига нисбатан кескин интизомий чора кўрилди. У 8 йил давомида футбол билан боғлиқ ҳар қандай фаолиятдан четлатилди.
Эквадорнинг учинчи дивизионида содир бўлган жанжал футболчи учун оғир оқибатларга олиб келди. «Сьюдад-де-Янтсаса» ҳимоячиси Жон Перласа учрашув расмий шахсига тош отиб, уни жароҳатлагани учун 8 йиллик дисквалификацияга учради. Ҳодиса оқибатида ҳакам ёрдамчиси жарроҳлик амалиётидан ўтишга мажбур бўлган.
Бу ҳақда Эквадор футбол федерацияси (FEF) матбуот хизмати маълум қилди.
Ҳаммаси ўйин вақтида содир бўлди
Ҳодиса 17 октябрь куни «Сьюдад-де-Янтсаса» ва «Рио-Агуарико» жамоалари ўртасидаги учинчи дивизион учрашувида юз берган.
Маълум қилинишича, «Сьюдад-де-Янтсаса» ҳимоячиси Жон Перласа ҳакамга тош отган. Тош бош ҳакамнинг ёрдамчиси юзига теккан ва у жиддий жароҳат олган.
Жабрланувчига зудлик билан тиббий ёрдам кўрсатиш зарурати туфайли учрашув муддатидан олдин тўхтатилган. Федерация маълумотларига кўра, ҳакам ёрдамчиси жарроҳлик амалиётидан ўтган, унинг тикланиш ва реабилитация жараёни эса 60 кунгача давом этиши мумкин.
Футболчи 2034 йилгача футболдан четлатилди
Эквадор футбол федерациясининг тартиб-интизом қўмитаси Жон Перласани учрашув расмий шахсига нисбатан жисмоний тажовуз содир этишда айбдор деб топди.
8 йиллик дисквалификация
Футболчи 2034 йилнинг 19 октябрига қадар футбол билан боғлиқ ҳар қандай фаолиятда иштирок этиш ҳуқуқидан маҳрум қилинди. Бу қарор Перласани қарийб саккиз йил давомида футболдан четда қолдириши мумкин.
Клуб ҳам жазосиз қолмади
Ҳодиса учун «Сьюдад-де-Янтсаса» клубига ҳам бир қатор санкциялар қўлланилди. Жамоа 2 минг доллар миқдорида жарима тўлаши белгиланди.
Бундан ташқари, клуб жароҳатланган ҳакам ёрдамчисининг даволаниш харажатлари учун 4,3 минг доллар тўлаб бериш мажбуриятини олди. Жамоа шунингдек, навбатдаги учта уй учрашувини ўз стадионида ўтказа олмайди.
Футбол майдонидаги тажовузкор хатти-ҳаракатлар нафақат футболчининг карьерасига, балки бутун клубнинг обрўси ва молиявий ҳолатига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкинлигини ушбу воқеа яна бир бор кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…