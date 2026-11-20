Miyagi 9 йиллик танаффусдан сўнг ижтимоий тармоқларга қайтди
Машҳур рэпер Miyagi қарийб тўққиз йиллик танаффусдан сўнг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасини очди. Шунингдек, у декабрь ойида SUSPENSE номли янги яккахон альбомини тақдим этишини эълон қилди.
Санъаткорнинг янги саҳифасида келажакдаги альбомга киритиладиган «На дне» қўшиғидан қисқа парча ҳам жойлаштирилди. Кейинчалик «Руины» композициясидан ҳам парча эълон қилинди.
Янги альбом Miyagi'нинг 2019 йил июнь ойида чиққан Buster Keaton пластинкасидан кейинги илк яккахон иши бўлади. Ҳозирча SUSPENSE альбомининг аниқ тақдимот санаси, треклар рўйхати ва унда бошқа ижрочилар иштирок этиши ҳақида маълумот берилмаган.
Қайд этиш жоиз, рэпер 2017 йилдан бери шахсий ижтимоий тармоқларини фаол юритмаган. Янги расмий саҳифани эса у фаолият юритадиган Hajime Records лейбли жамоаси бошқариши маълум қилинган.
Шу билан бирга, Miyagi 2026 йил март ойида Эндшпиль билан ҳамкорликда ANABIOS номли альбомни ҳам тақдим этган эди. Бироқ SUSPENSE унинг етти йилдан ортиқ вақт ичидаги илк яккахон альбоми бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…