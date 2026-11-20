«Маша ва Айиқ» жаҳонни забт этмоқда: Netflix’даги томошалар сони маълум бўлди
Россияда яратилган «Маша ва Айиқ» мультсериали халқаро стриминг платформаси Netflix’да ҳам катта муваффақият қозонмоқда. 2026 йилнинг биринчи ярмида франшизага тегишли лойиҳалар жами 49,1 миллион марта томоша қилинган. Уларни кўриш учун сарфланган умумий вақт эса 133,9 миллион соатга етган. Бу ҳақда РБК хабар берди.
Қизиғи шундаки, мультсериалнинг муваффақияти фақат битта мавсум ёки алоҳида лойиҳа билан чекланмаган. Асосий сериалнинг бир нечта мавсумлари, шунингдек, унинг спин-оффлари ҳам Netflix томошабинлари орасида катта қизиқиш уйғотган.
Қайси мавсум энг кўп томоша қилинди?
2026 йилнинг биринчи ярмида Netflix’да «Маша ва Айиқ» асосий мультсериали 40,4 миллион марта томоша қилинган. Ушбу лойиҳани кўриш учун жами 126,6 миллион соат сарфланган.
Мавсумлар кесимида энг юқори натижани бешинчи мавсум қайд этган. У 11,6 миллион марта томоша қилинган. Кейинги ўринларни қуйидаги мавсумлар эгаллаган:
Бешинчи мавсум — 11,6 миллион томоша;
Биринчи мавсум — 11 миллион;
Иккинчи мавсум — 7,6 миллион;
Учинчи мавсум — 6,9 миллион;
Тўртинчи мавсум — 3,3 миллион.
Бу рақамлар мультсериалнинг нафақат янги қисмлари, балки аввалги мавсумлари ҳам халқаро аудитория эътиборини сақлаб қолаётганини кўрсатади.
Спин-оффлар ҳам миллионлаб томоша йиғди
«Маша ва Айиқ» франшизасининг бошқа лойиҳалари ҳам Netflix’да муносиб натижаларга эришган.
Жумладан, «12 ой афсонаси» («Легенда о 12 месяцах») спин-оффи 6,8 миллион марта томоша қилинган. Ушбу лойиҳани кўриш учун 2,6 миллион соат сарфланган.
«Машанинг қўрқинчли ҳикоялари» («Машины страшилки») мультсериалининг биринчи мавсуми эса 1,9 миллион томоша ва 4,7 миллион соатлик кўриш вақтига эга бўлган.
Netflix мультсериални 100 дан ортиқ мамлакатда намойиш этади
«Маша ва Айиқ»нинг халқаро бозордаги мавқеи янада мустаҳкамланишига Netflix билан ҳамкорлик ҳам туртки бермоқда.
Жорий йил июнь ойида стриминг платформаси мультсериалнинг янги мавсумларига ҳуқуқларни сотиб олди ва аввал намойиш этилган қисмлар бўйича ҳам келишувни узайтирди. Бу Netflix’га мультфильмни АҚШ ва Канада каби давлатларни ҳам ўз ичига олган 100 дан ортиқ мамлакатда намойиш этиш имконини берди.
Франшизанинг муваффақияти инглиз тилида сўзлашувчи мамлакатлар билан ҳам чекланмаяпти. Масалан, Германияда «Маша ва Айиқ»нинг расмий немис тилидаги YouTube канали мамлакат миқёсидаги рейтингнинг энг яхши 25 талигига кирган.
Ушбу канал 6,95 миллион обуначига эга бўлиб, видеолари жами 3,7 миллиард марта томоша қилинган.
Шу тариқа, «Маша ва Айиқ» мультсериали Netflix’даги миллионлаб томошалар, YouTube’даги миллиардлаб кўришлар ва халқаро тарқатиш географиясининг кенгайиши орқали ўзининг жаҳон миқёсидаги машҳурлигини намоён этмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…