Европа грандлари ортда қолиши мумкин: 16 ёшли истеъдод «Реал»ни танлади
Европанинг бир қатор топ-клублари қизиқиш билдирган 16 ёшли Жей-Жей Габриэлнинг келажаги ҳал бўлиш арафасида. «Реал» ёш футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни жадаллаштирган ва келишув якуний босқичга киргани айтилмоқда.
Европа футболида катта умид сифатида қаралаётган Жей-Жей Габриэл учун трансфер курашида «Реал» олдинга чиқди. Аввалроқ «Барселона», «Бавария» ва «ПСЖ» каби грандлар ҳам 16 ёшли футболчига қизиқиш билдирган эди. Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, ёш истеъдоднинг Мадрид клубига ўтиши эҳтимоли анча юқори.
Goal нашри El Chiringuito дастурига таяниб хабар беришича, футболчининг агенти Али Барат айни пайтда «Реал» базасида бўлиб, трансферни якунлаш устида иш олиб бормоқда. Манбалар музокаралар сўнгги кунларда жуда фаол кечгани ва томонлар келишувнинг якуний босқичига етганини билдирмоқда.
«Реал» рақибларини ортда қолдирдими?
Жей-Жей Габриэлга қизиқиш билдирган клублар рўйхати унинг Европа футболидаги нуфузи ва салоҳиятига берилган баҳо ҳақида тасаввур уйғотади. «Барселона», «Бавария» ва «ПСЖ» каби жамоаларнинг эътибори ёш футболчи атрофидаги рақобатни янада кучайтирган.
Аммо ҳозирги вазиятда «Реал» энг яхши имкониятга эга клуб сифатида кўринмоқда. Али Баратнинг Мадридда бўлиши ҳам музокаралар жиддий босқичга кирганидан дарак бермоқда.
Шунга қарамай, ҳозирча трансфер расман эълон қилинмаган. Шу сабабли Габриэлнинг «Реал» футболчисига айланганини эмас, балки унинг мадридликлар сафига қўшилиши кутилayotganини таъкидлаш тўғрироқ.
Жей-Жей Габриэл «Манчестер Юнайтед» академиясидан чиққан
16 ёшли футболчи аввал «Манчестер Юнайтед» академиясида таҳсил олган. Манчестер клуби уни ўз тизимида сақлаб қолишга ҳаракат қилган, бироқ бу уринишлар муваффақиятсиз якунланган.
Габриэл Англия ёшлар терма жамоаларининг турли ёш тоифаларида ҳам майдонга тушган. Бу эса унинг фақат клублар эмас, балки миллий футбол тизими мутахассислари эътиборида ҳам бўлганини кўрсатади.
Нега бу трансферга катта эътибор қаратилмоқда?
«Реал» сўнгги йилларда ёш ва истиқболли футболчиларни жалб қилиш орқали жамоанинг келажакдаги таркибини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Габриэлнинг мадридликлар сафига ўтиши ҳам клубнинг ушбу стратегияси доирасидаги муҳим қадамлардан бири бўлиши мумкин.
Бироқ 16 ёшли футболчининг кейинги фаолияти учун энг муҳим масала фақат қайси клубни танлаши эмас, балки у ерда қандай шароитда ривожланиши ва асосий жамоагача бўлган йўлни босиб ўта олишидир.
Агар келишув амалга ошса, Жей-Жей Габриэл Европа футболидаги энг кучли клублардан бирининг тизимига қўшилади. Энди эътибор трансфернинг расмий тасдиғи ва ёш истеъдоднинг Мадриддаги келажагига қаратилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…