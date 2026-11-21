Илия Топуриянинг акасига айтган гаплари мухлисларни таъсирлантирди...
UFC собиқ чемпиони Илия Топурия акаси Александр Топурияга бағишланган самимий мурожаати билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. У акасига фақат бўлажак жанг олдидан далда берибгина қолмай, уларнинг болаликдаги орзулари, бирга босиб ўтган машаққатли йўли ва эришилган натижалар ортидаги қурбонликлар ҳақида ҳам гапирди.
Илия Топурия учун Александр шунчаки ака эмас. У — болаликдан бирга орзу қилган, қийинчиликларни елкама-елка енгган ва катта мақсадлар сари бирга интилган энг яқин инсонларидан бири. UFC собиқ чемпионининг акасига йўллаган мурожаатида айнан шу жиҳатлар алоҳида акс этди.
Топурия ўз сўзларида Александрнинг меҳнати, фидойилиги ва спортдаги йўлига юксак баҳо берди. Уларнинг тарихи эса бир велосипедни орзу қилган икки ака-уканинг болалик хотираларидан бошланганини айтди.
«Ҳаммаси бир велосипедни орзу қилган икки ака-укадан бошланган»
Илиянинг таъкидлашича, бугунги натижалар ортида кўпчилик билмайдиган машаққатли йиллар, енгиб ўтилган тўсиқлар ва катта қурбонликлар бор.
«Азиз акам, сени бу даражага олиб келган меҳнатинг, фидойилигинг ва ўзингни тўлиқ бағишлаганинг билан чин дилдан табриклайман. Бу дунёда босиб ўтган йўлимизни биздан яхшироқ ҳеч ким билмайди. Бу ерга етиб келиш учун нималарни бошдан кечирганимиз, қанча қийинчиликларни енгганимиз, неча бор қайта турганимиз ва орзумиз учун нималардан воз кечганимизни ҳеч ким тўлиқ тушуна олмайди.
Ҳаммаси бир велосипедни орзу қилган икки ака-укадан бошланганди. Бугун эса ўша болалардан бири миллионлаб инсонларнинг илҳом манбаига айланди», — деди Илия.
Бу сўзлар орқали у катта спортдаги муваффақият бир кунда қўлга киритилмаслигини, унинг замирида йиллар давомидаги меҳнат ва сабр-тоқат ётишини эслатди.
«Мени сенинг ютуқларинг эмас, қандай инсонга айланганинг фахрлантиради»
Топурия акасига бўлган ҳурматини фақат спортдаги натижалар билан боғламади. Унинг учун Александрнинг шахсий фазилатлари ва ҳаётда қандай инсон бўлиб шакллангани анча муҳим.
«Мени энг кўп фахрлантирадиган нарса — сенинг ютуқларинг эмас, балки қандай инсонга айланганингдир. Чунки мен сенинг кимлигингни, қаердан чиққанингни ва ҳар бир жангинг ортида қандай меҳнат турганини яхши биламан», — дея таъкидлади UFC собиқ чемпиони.
Илиянинг бу гаплари спортдаги ғалабалардан ташқари, инсоннинг характери, иродаси ва босиб ўтган йўли ҳам қанчалик қадрли эканини кўрсатади.
«Эртага сен октагонга ёлғиз чиқмайсан»
Мурожаатнинг энг таъсирли қисмида Илия акасига бўлажак жанг олдидан руҳий далда берди. У Александр октагонга чиққанда уларнинг умумий тарихи, болалик орзулари ва қилган қурбонликлари ҳам у билан бирга бўлишини айтди.
«Эртага сен октагонга ёлғиз чиқмайсан. Сен билан бирга болалик орзуларимиз, қилган қурбонликларимиз, бутун тарихимиз ва бизга ишонишдан тўхтамаган барча инсонлар ҳам чиқади.
Эртага ғалаба сеники бўлади. Чунки сен унга қонинг, теринг ва машаққатларинг билан муносибсан», — деди у.
Илиянинг фикрича, Александрнинг қандай натижа қайд этишидан қатъи назар, унинг ҳаётидаги ўрни ўзгармайди. У акасига бўлган меҳри ва ҳурматини самимий сўзлар билан ифода этди.
«Нима бўлишидан қатъи назар, мен учун сен доим чемпион, менинг акам ва ҳаётимдаги энг катта фахрланадиган инсонсан. Сени бутун қалбим билан яхши кўраман, акажон. Худо эртага ҳам, кейин ҳам сен билан бўлсин», — дея мурожаатини якунлади Илия Топурия.
Топуриянинг ушбу сўзлари бир ҳақиқатни яна бир бор эслатади: катта ғалабалар ортида кўпинча кўзга кўринмайдиган меҳнат, йиллар давомидаги сабр ва энг яқин инсонларнинг қўллаб-қувватлаши туради. Баъзан эса чемпион учун энг катта мукофот — унинг кимлигини ва қандай йўлдан ўтганини яхши биладиган инсоннинг ишончидир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…