Германияда бетонсиз кўприклар қуриш технологияси жорий этилмоқда: ёғоч ва гранитдан
Германиянинг Берлин шаҳрида ёғоч ва гранитдан фойдаланган ҳолда бетонсиз пиёдалар ва велосипедчилар кўприкларини қуриш режалаштирилмоқда. Муҳандислар ишлаб чиққан янги технология иншоотларнинг хизмат муддатини одатий ёғоч кўприкларга нисбатан 3–5 баравар узайтириш, шунингдек, қурилиш жараёнида углерод чиқиндиларини сезиларли камайтириш имконини бериши кутилмоқда.
Қурилишда бетондан фойдаланишни камайтириш, экологик жиҳатдан барқарор материалларга ўтиш ва иншоотларнинг хизмат муддатини узайтиришга қаратилган ечимлар тобора кўпроқ эътиборга тушмоқда. Германияда таклиф этилаётган янги кўприк технологияси ҳам айнан шу мақсадларга хизмат қилиши мумкин.
Лойиҳада ёғоч конструкциялар ва гранит плиталар бир-бири билан уйғунлаштирилиб, бетонсиз кўприклар барпо этиш назарда тутилган. Муҳандислар бу усул нафақат экологик, балки конструкциянинг мустаҳкамлиги ва узоқ муддатли эксплуатацияси нуқтаи назаридан ҳам истиқболли эканини таъкидламоқда.
Ёғоч ва гранитдан иборат янги конструкция қандай ишлайди?
Ушбу технология Берлин техника университети тадқиқотчилари ва Miebach муҳандислик компанияси ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. Лойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, ёғоч ва гранитни кўприк конструкциясида мазкур усулда бирлаштириш янги ёндашув ҳисобланади.
Анъанавий ёғоч кўприкларда конструкциянинг айрим қисмлари ёғингарчилик, намлик, ҳарорат ўзгариши ва бошқа ташқи омиллар таъсирида тезроқ эскириши мумкин. Янги лойиҳада эса ёғоч қисмларни ташқи муҳитнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилиш учун бетон ўрнига йирик гранит плиталардан фойдаланиш таклиф қилинган.
Бу ёндашув ёғочнинг ташқи таъсирларга дуч келишини камайтириш ва иншоотнинг хизмат муддатини узайтиришга қаратилган. Муҳандисларнинг баҳосига кўра, бундай кўприклар одатий ёғоч конструкцияларга нисбатан уч–беш баравар узоқроқ хизмат қилиши мумкин.
Технологиянинг хавфсизлиги ва мустаҳкамлигини баҳолаш учун тадқиқотчилар кўплаб синовлар ўтказган. Бу жараёнда конструкциянинг барқарорлиги ва юк кўтариш хусусиятлари ўрганилган.
Берлинда иккита янги кўприк қурилади
Янги технологияни амалиётда қўллаш мақсадида Miebach компанияси Берлиннинг Шпандау туманида пиёдалар ва велосипедчилар учун иккита кўприк қуришни режалаштирмоқда.
Лойиҳага кўра, ҳар бир кўприкнинг узунлиги қарийб 15 метрни ташкил этади. Улар ҳозирда яроқсиз ҳолга келган эски ёғоч кўприклар ўрнида барпо этилади.
Янги иншоотлар пиёдалар ва велосипедчилар ҳаракати учун мўлжалланган бўлиб, бетондан фойдаланмасдан, ёғоч ва гранитнинг конструктив имкониятларини бирлаштириш орқали қурилади.
Нега бу технология экологик жиҳатдан муҳим?
Янги конструкциянинг асосий афзалликларидан бири — қурилиш жараёнида карбонат ангидрид (CO₂) чиқарилишини камайтириш имкониятидир. Бетондан фойдаланишни қисқартириш ва ёғоч каби муқобил материалларга таяниш қурилишнинг экологик таъсирини пасайтиришга хизмат қилиши мумкин.
Бундан ташқари, ишлаб чиқувчилар конструкцияни қисмларга ажратиш ва унинг материалларини кейинчалик қайта ишлатиш ёки қайта ишлаш имкониятини ҳам муҳим устунлик сифатида кўрмоқда.
Ёғоч ва гранитни бирлаштириш орқали иншоотнинг хизмат муддатини узайтириш, материаллардан қайта фойдаланиш имкониятини ошириш ва экологик таъсирни камайтириш мақсад қилинган.
Тадқиқотчилар ушбу технология келажакда Германиянинг бошқа ҳудудларида ҳам пиёдалар ва велосипедчилар учун кўприклар қуришда қўлланилиши мумкинлигини ҳисобга олмоқда.
Агар лойиҳа амалиётда кутилган натижаларни берса, ёғоч ва гранитдан фойдаланиш шаҳар инфратузилмасини қуришда экологик, мустаҳкам ва узоқ хизмат қилувчи муқобил ечимлардан бирига айланиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…