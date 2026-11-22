Табиатнинг ҳазилими? АҚШ президенти Дональд Трампга жуда ўхшаш балиқ топилди
Яқинда ижтимоий тармоқларда АҚШ президенти Дональд Трампга жуда ўхшаш балиқ тасвирлари кенг тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди. Гап ташқи кўриниши билан ажралиб турадиган Longhorn Cowfish (Lactoria cornuta) ҳақида кетмоқда.
Ушбу балиқ сариқ ранги, олдинга бўртиб чиққан оғзи ва бошидаги шохга ўхшаш ўсимталари билан ўзига хос кўринишга эга. Айнан шу жиҳатлари сабаб интернет фойдаланувчилари унга ҳазил тариқасида «Трамп-балиқ» деб ном беришган.
Балиқнинг сурат ва видеолари, айниқса, TikTok ҳамда Instagram платформаларида тез тарқалмоқда. Фойдаланувчилар унинг ташқи қиёфасини Дональд Трамп билан таққослаб, турли ҳазиломуз изоҳлар қолдиришмоқда.
«Ҳақиқатан ҳам унга жуда ўхшайди», «Ҳатто юз ифодаси ҳам бир хил», «Худди табиатнинг ўзи интернет учун ҳазил тайёрлагандек», — дея ёзишмоқда улар.
Шу тариқа, ноодатий кўринишга эга денгиз жонзоти интернетнинг навбатдаги муҳокама мавзусига айланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…