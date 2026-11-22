Қирғизистон соғлиқни сақлаш вазири шахсан ҳамкасбини операция қилиб, инфарктдан асраб қолди
Қирғизистон соғлиқни сақлаш вазири ҳамкасбини шахсан операция қилиб, унинг юрагига стент ўрнатди. Вазирнинг айтишича, ўз вақтида амалга оширилган тиббий муолажа беморда инфаркт юзага келишининг олдини олишга ёрдам берган.
Беморнинг шахси тиббий сирни сақлаш мақсадида ошкор этилмаган. Операция тафсилотлари ҳақида ҳам батафсил маълумот берилмаган.
Қайд этиш жоизки, вазирнинг тиббиёт соҳасида катта амалий тажрибаси бор. У ушбу лавозимга тайинланишидан олдин кўп йиллар давомида кардиолог бўлиб ишлаган. Фаолияти давомида Туркия, Қозоғистон ва Қирғизистондаги клиникаларда беморларни даволаган.
Стент ўрнатиш — торайган ёки беркилиш хавфи мавжуд қон томирини очиқ ҳолда сақлаш учун унинг ичига махсус металл тўрча жойлаштириладиган муолажа ҳисобланади. Юрак томирларига стент қўйиш орқали юрак мушагига қон оқимини яхшилаш мумкин. Бундай амалиёт айрим ҳолатларда инфаркт хавфини камайтириш ёки унинг оқибатларини бартараф этишда қўлланади.
Вазирнинг ҳамкасбини операция қилгани унинг шифокорлик фаолиятидаги тажрибаси яна бир бор намоён бўлган воқеа сифатида эътибор тортди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…