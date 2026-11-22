Дубайга учмоқчи бўлган уч нафар нигериялик эркак аёллар қиёфасида қўлга тушгани айтилмоқда
Ижтимоий тармоқларда уч нафар нигериялик эркакнинг араб аёллари қиёфасига кириб, Дубайга учадиган самолётга чиқишга урингани ҳақидаги хабарлар тарқалди.
Хабарларга кўра, улар шахсини яшириш мақсадида кенг либослар, бош кийимлар ва юзни тўсиб турувчи пардалардан фойдаланган. Бироқ уларнинг ниқобланишга уринишлари самолётга чиқишдан олдин фош бўлгани айтилмоқда.
Ҳодиса билан боғлиқ суратлар ҳам интернетда кенг тарқалган. Тасвирларнинг бирида юзлари ва бошлари ёпилган уч киши, бошқасида эса уларнинг юзлари очиқ ҳолатда акс этган. Фойдаланувчилар ушбу суратларни «аввал ва кейин» кўринишида улашмоқда.
Шу билан бирга, воқеа тафсилотлари юзасидан айрим ноаниқликлар мавжуд. Хусусан, тарқалган постнинг сўнгги қисми тўлиқ кўринмагани сабабли, суратлар билан боғлиқ тузатиш ёки изоҳнинг мазмунини аниқлаш имкони бўлмаган.
Ҳозирча ҳодисанинг қачон ва қайси аэропортда содир бўлгани, шунингдек, эркакларнинг нима мақсадда бундай қиёфага киргани ҳақида ишончли тасдиқланган маълумот келтирилмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…