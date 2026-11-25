Имроннинг янги қўшиғи ва клипи мухлислар эътиборида (видео)
Хонанда Имрон «Севганингни билмай қоласан» номли янги қўшиғини мухлисларига тақдим этди. Ижодкор таронани 24 ноябрь куни ўзининг YouTube каналига жойлаштирди.
Янги қўшиқ эълон қилиниши биланоқ тингловчилар эътиборини тортди. Видео қисқа вақт ичида кўплаб томошалар тўплаб, мухлислар орасида қизиқиш уйғотди. Унинг остида қўшиқ ва ижро ҳақида илиқ фикрлар ҳамда ижобий изоҳлар қолдирилмоқда.
Таронанинг видеоклипида актриса Ситора Худойназарова асосий роллардан бирини ижро этган. Клип воқеалари ва ундаги образлар қўшиқ мазмунини янада таъсирчан ифодалашга хизмат қилади.
Имроннинг янги ижоди мухлислар томонидан илиқ кутиб олинмоқда. Тингловчилар эса «Севганингни билмай қоласан» қўшиғи ҳақидаги таассуротлари билан ижтимоий тармоқларда бўлишмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…