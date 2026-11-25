Италияда кўринмас ҳайкал 18 минг доллардан ортиққа сотилди (видео)
Италиялик санъаткор Сальваторе Гарау яратган, кўзга кўринмайдиган «Io Sono» («Мен бор») номли ҳайкал 15 минг еврога — ўша пайтдаги курс бўйича 18 300 долларга сотилди. Қизиғи, санъат асарининг жисмоний шакли йўқ. Бу ҳақда "ArtNet" ва "Le Monde" нашрлари хабар берди.
Ҳодиса 2021 йил май ойида Италиянинг Art-Rite аукцион уйида содир бўлган. Харидорга асарнинг ўзи ўрнига санъаткор имзолаган ҳақиқийлик сертификати топширилган. Шунингдек, унга ҳайкални қандай намойиш этиш бўйича махсус кўрсатмалар берилган.
Гараунинг кўрсатмасига кўра, «Io Sono» хусусий уйда, ҳеч қандай буюм билан тўсилмаган, тахминан 150 × 150 сантиметрли бўш жойда жойлаштирилиши керак. Яъни асарни намойиш этиш учун хонада муайян ҳудуд ажратилади, аммо у ерда кўзга кўринадиган ҳеч қандай буюм бўлмайди.
Санъаткорнинг фикрича, санъат фақат кўз билан кўриш ёки қўл билан ушлаш мумкин бўлган нарсалардан иборат эмас. Унинг ғоясига кўра, бўшлиқ ҳам инсон тасаввури, фикрлари ва идроки орқали муайян маъно касб этиши мумкин.
Шу тариқа, «Io Sono» асарини сотиб олган киши моддий ҳайкалга эмас, балки санъаткорнинг ғояси ва унинг бадиий талқинига пул тўлаган.
Маълумот учун, Гарау бундай йўналишдаги асарларни аввал ҳам тақдим этган. Унинг «Buddha in contemplazione» номли бошқа кўринмас ҳайкали Миландаги Ла Скала майдонида намойиш этилган. Ушбу асар жойлашган ҳудуд ерга чизилган оқ квадрат билан белгиланган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…