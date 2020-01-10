Трамп ўз президентлиги вақтида учта ишни қилмасликка ваъда берди
Фото: Jacquelyn Martin/AP
АҚШ президенти Дональд Трамп унинг президентлиги вақтида АҚШ ҳеч қачон қилмайдиган учта ишни айтди. У бу ҳақда твиттерда маълум қилди.
Трампнинг таъкидлашича, унинг президентлиги вақтида америкаликлар ҳеч қачон ўз душманлари учун ўзларини оқламайдилар. Иккинчидан, АҚШ раҳбарияти америкаликлар ҳаётини ҳимоя қилиш борасида ҳеч қачон иккиланмайди. Учинчидан эса, мамлакат террорчи ташкилотларни мағлуб этишга ҳаракат қилишдан ҳеч қачон тўхтамайди.
Таъкидлаш жоиз, Трамп ўз хабарида “never” (ҳеч қачон) сўзига урғу бериб, уни катта ҳарфлар билан ёзган.
“Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Дунё » Трамп ўз президентлиги вақтида учта ишни қилмасликка ваъда берди