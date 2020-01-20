Россия бош прокурори Чайка лавозимидан кетди
Фото: ТАСС
BBC хабар беришича, Россия Федерацияси бош прокурори Юрий Чайка (68 ёшда) истеъфога чиқди. Кремль матбуот хизмати маълумотига кўра, ушбу лавозимни 2006 йилдан бери эгаллаб турган Чайка «бошқа ишга ўтганлиги муносабати билан» вазифасидан кетган.
Игорь Краснов. Фото: «Коммерсант»
Россия президенти Владимир Путин Федерация кенгашига бош прокурорлик учун Тергов қўмитаси раҳбарининг ўринбосари Игорь Краснов (44 ёшда) номзодини таклиф этган.
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