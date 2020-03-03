Хитойнинг энг бой одами Японияга миллионта ҳимоя ниқоби совға қилди
Фото: Getty Images
Alibaba корпорацияси асосчиси Жек Ма Японияга коронавирусга қарши курашиш учун миллионта ҳимоя ниқоби совға қилди.
Бу ҳақда China Daily нашри маълум қилди.
Хитойнинг энг бадавлат одами Японияда коронавирус билан боғлиқ вазият ўнгланишига умид билдирган. Таъкидланишича, Жек Ма совға қилган 50 тонна ниқоб Хитойдан Токиога China Eastern Airlines авиакомпанияси самолёти билан етказиб берилган.
Айни вақтда Японияда коронавирусга чалинганлар сони мингга яқинлашиб қолди, 12 киши ундан вафот этган.
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