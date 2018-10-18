17:30 / 24.06.2020
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Дунё

Президент Москвада ватандошлар билан учрашди

Президент Москвада ватандошлар билан учрашди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хиёбонига ташрифи чоғида бу ерга йиғилган ватандошларимизни қутлади.
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