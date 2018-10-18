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Президент Москвада ватандошлар билан учрашди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хиёбонига ташрифи чоғида бу ерга йиғилган ватандошларимизни қутлади.
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