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Қозоғистон полицияси «Cobalt»дан фойдаланишни бошлади
Фото: «Uzauto Motors»
Қозоғистоннинг Костанай вилояти полицияси патрул хизмати учун 22 та «Cobalt» автомобилини харид қилди.
Аввалроқ, Шимолий Қозоғистон вилояти полиция хизмати ҳам айнан ўз автопаркини 86 та янги «Cobalt» хизмат машиналари билан тўлдирган.
Автомобиллар хариди Қозоғистон вилояти полициясини мустаҳкамлаш ва хизматни моддий-техник жиҳатдан жиҳозлашни такомиллаштириш давлат дастури доирасида амалга оширилган. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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