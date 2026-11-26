Синдаров Жаҳон чемпионлиги баҳсида дам олиш хонасида нима билан банд эканини очиқлади
Шахмат тожи учун амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуга қарши муросасиз баҳс олиб бораётган ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров партиялар давомида ёпиқ дам олиш хонасида ўзини қандай тутиши ва руҳий ҳолати ҳақида сўзлаб берди.
Дам олиш хонасидаги стратегия ва фикрлар жамланмаси
Дастлабки икки партиядан сўнг ташкил этилган учрашувда журналистлар Синдаровдан нима сабабдан рақиб ўйлаётган пайтда тахта ёнида эмас, балки кўпроқ ёпиқ дам олиш ҳудудида вақт ўтказаётгани ҳақида сўрашди. Ҳамюртимиз бу ҳолатни қуйидагича изоҳлади:
«Ҳаммаси жойида, ўзимни яхши ҳис қиляпман. Оддий қилиб айтганда, рақиб юриш устида бош қотираётганда мен бироз бўшашишга ҳаракат қиламан. Албатта, у ерга фақат ухлаш учун кирмайман — юришлар ҳақида ўйлайман, бир вақтнинг ўзида дам ҳам олишга интиламан.
Бундай ҳолатларда жуда чуқур ва узун вариантларни ҳисоблаш амри маҳол, шунинг учун асосан рақибда қайси ғоялар ва имконий юришлар бўлиши мумкинлигини ўйлаб чиқаман. Шуни аниқ айта оламанки, у ерда мутлақо ҳушимни йўқотиб, фақат ҳордиқ чиқариб ўтирмайман — доим ўйинга жамланган ҳолатдаман.», — деди Жавоҳир Синдаров.
Женевадаги қўллаб-қувватлаш ва бугунги 3-партия тафсилотлари
Эътиборли жиҳати шундаки, Швейцариянинг Женева шаҳри яқинидаги Колоньи шаҳарчасида Жавоҳир Синдаровни бевосита қўллаб-қувватлаётганлар орасида Қозоғистон аёллар терма жамоаси етакчиси, блиц бўйича уч карра жаҳон чемпиони Бибисара Асаубаева ҳам бор.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа манзили
Швейцария, Женева яқинидаги Колоньи шаҳарчаси
Жорий ҳисоб
1 : 1 (дастлабки икки партия дуранг билан якунланган)
3-партия санаси
26 ноябрь (бугун) — Жавоҳир Синдаров оқ фигураларда ўйнайди
Синдаровнинг одати
Рақиб ўйлаётганда дам олиш хонасида руҳан бўшашиб, Гукешнинг эҳтимолий ғояларини таҳлил қилади
Махсус меҳмон
Блиц бўйича уч карра жаҳон чемпиони Бибисара Асаубаева ҳамюртимизни Женевада қўллаб-қувватламоқда
Сизнингча, Жавоҳир Синдаровнинг партия пайтида бундай хотиржамликни сақлаши ва рақиб юришларини дам олиш хонасида таҳлил қилиши бугунги 3-партияда оқ доналарда ғалаба қозонишига ёрдам берадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати мухлисларига ушбу қизиқарли интервьюни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…