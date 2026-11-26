Франциянинг нуфузли нашри Жаҳон чемпионлиги баҳсининг 2-партиясини таҳлил қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсиянинг Эуропе Эчекс нашри Женевада ўтаётган Жаҳон чемпионлиги баҳсининг иккинчи партиясида Жавоҳир Синдаровнинг дебют тайёргарлиги ва вақтни бошқариш борасида Гукеш Доммаражудан устун келганини таҳлил қилди.
- Бор-йўғи 20-юришда дуранг билан якунланган мазкур баҳсда ўзбекистонлик гроссмейстер рақибидан 40 дақиқалик вақт устунлигига эга бўлди.
- Мутахассислар амалдаги жаҳон чемпиони Гукешнинг оқ доналарда қатъияциз ҳаракат қилганини қайд этишди.
Франциянинг нуфузли шахмат нашри — Europe Echecs Швейцариянинг Женева яқинида ўтаётган Жаҳон чемпионлиги учун баҳс доирасида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ва амалдаги Жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ўртасидаги 2-партия юзасидан ўз таҳлилини эълон қилди. Sports.kz нашрининг ёзишича, хорижлик мутахассислар позицион кураш ва дебют тайёргарлиги борасидаги устунликни айнан ўзбекистонлик даъвогар томонида деб баҳолашган.
20 юриш, 40 дақиқалик вақт устунлиги ва кутилмаган дуранг
Иккинчи партия бор-йўғи 20-юришда позиция такрорланиши орқали дуранг билан якунланди. Франциялик экспертлар амалдаги жаҳон чемпиони оқ доналарда қатъиятсиз ўйнаганини ва Жавоҳир Синдаров рақибини яна бир бор тайёргарлик борасида ортда қолдирганини таъкидлашди:
«20 юриш, позиция такрори ва қўл сиқиш. Бу учрашувдан бироз кўпроқ интрига кутгандик... Гукеш оқ фигуралар билан ўйнаб, янада қатъиятлироқ ҳаракат қилиши керак эмасмиди?
Жаҳон чемпиони Лондон тизимини танлади. 15-юришда Синдаров
...f5юриши билан позицияни кескинлаштирди. Гукеш
16.f3юришини топиш учун деярли ярим соат вақт сарфлади, натижада даъвогар вақт бўйича тахминан 40 дақиқа устунликка эга бўлди. Тўрт юришдан сўнг ўйин позиция такрорланиши билан тугади, гарчи позицияда курашни давом эттириш имконияти бор эди.
Ўзбек шахматчиси яна бир бор дебют тайёргарлигида ва вақтни бошқаришда рақибидан устун келди. Пайшанба куни эса у оқ фигуралар билан ўйнайди.», — деб ёзди Europe Echecs.
Жаҳон чемпионлиги баҳсининг тафсилотлари ва регламенти
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва қоидалар
Жорий ҳисоб
1 : 1 (2-партиядан сўнг)
Навбатдаги 3-партия
Бугун (пайшанба) — Жавоҳир Синдаров оқ доналарда ўйнайди
Ўтказилиш манзили
Швейцария, Женева яқинидаги Колоньи коммунаси — Мартин Бодмер жамғармаси музейи
Баҳс формати
14 та классик партия (чемпионлик учун 7,5 очко тўплаш зарур)
Тай-брейк санаси
Агар 14 партиядан сўнг ҳисоб 7:7 бўлса, ғолиб 12 декабрь куни тай-брейкда аниқланади
Шу тариқа, бугун бўлиб ўтадиган 3-партияда оқ доналар устунлиги айнан ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров томонида бўлади.
Сизнингча, бугунги 3-партияда оқ доналарда ўйнайдиган Жавоҳир Синдаров ниҳоят Гукешнинг ҳимоясини ёриб ўтиб, баҳсда ҳисобда олдинга чиқиб оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати мухлисларига ушбу қизиқарли таҳлилни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…