Россия билан яна ўйин бўлади: ЎФА жавоб учрашуви ҳақида маълумот берди
Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувларини давом эттириш режалаштирилмоқда. Бу сафар жавоб баҳси Россия ҳудудида ташкил этилиши мумкин. Ўзбекистон футбол ассоциацияси вакили Усмон Тошев икки мамлакат терма жамоалари ўртасидаги кейинги ўйинлар, тақвимдаги ўзгаришлар ва бошқа режалар ҳақида маълумот берди.
Ўзбекистон миллий жамоасининг Россия билан яна бир ўртоқлик учрашуви ўтказиши эҳтимоли бор. Ўзбекистон футбол ассоциацияси миллий жамоалар бўлими раҳбари Усмон Тошевнинг айтишича, икки мамлакат футбол ассоциациялари турли даражалардаги терма жамоалар ўртасида ўйинлар ташкил этишни давом эттириш ниятида.
Ушбу режалар орасида эркаклар миллий жамоалари ўртасидаги жавоб баҳсини Россия ҳудудида ўтказиш имконияти ҳам бор. Бироқ ҳозирча учрашувнинг аниқ санаси ва жойи белгиланмаган.
Россия Ўзбекистонни яна қабул қилиши мумкин
12 ноябрь куни Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтганди. Унда россиялик футболчилар 3:2 ҳисобида ғалаба қозонган.
Энди томонлар жавоб учрашувини Россия ҳудудида ташкил этиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Sport24 нашрига берган интервьюсида Усмон Тошев бу режа борлигини тасдиқлади.
«Ҳа, албатта. Биз Россия билан барча даражаларда ўйнашни режалаштирмоқдамиз. Адашмасам, ҳозирда 20 ёшгача бўлган аёллар ёшлар жамоалари ўртасида ҳам ўйин ташкил этиш ниятидамиз», — деди ЎФА вакили.
Унинг таъкидлашича, эркаклар миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувларини ҳам давом эттириш режалаштирилган.
Осиё кубоги билан боғлиқ ўзгаришлар тақвимга таъсир қилди
Усмон Тошев ҳозирда футбол тақвими қайта кўриб чиқилаётганини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, Осиё кубоги билан боғлиқ ўзгаришлар терма жамоанинг аввалги режаларига таъсир кўрсатган.
Шу сабабли Ўзбекистон футбол ассоциацияси бўлажак ўйинлар тақвимини қайтадан шакллантирмоқда. Бу жараёнда турли терма жамоалар учун ўртоқлик учрашувларини ташкил этиш масаласи ҳам кўриб чиқилади.
«Аммо, шубҳасиз, Россия билан ўйинларни давом эттириш ниятидамиз. Асосий миллий жамоаларимиз ўртасидаги жавоб баҳси Россия ҳудудида ўтказилиши мумкин», — дея таъкидлади Усмон Тошев.
Жавоб баҳси қачон бўлиши мумкин?
Ҳозирча Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги навбатдаги ўртоқлик учрашувининг аниқ санаси, стадиони ва расмий келишув шартлари эълон қилинмаган.
Бироқ ЎФА вакилининг баёноти икки мамлакат терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувларини давом эттириш режаси мавжудлигини кўрсатмоқда. Агар жавоб баҳси Россияда ташкил этилса, 12 ноябрдаги 3:2 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин Ўзбекистон терма жамоаси рақиб билан яна бир бор куч синаш имконига эга бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…