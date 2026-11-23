Жавоҳир Синдаров жаҳон чемпионлиги баҳсини оқ доналарда бошлайди
Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу ўртасидаги жаҳон шахмат тожи учун курашнинг биринчи партиясида ким оқ доналарда ўйнаши маълум бўлди. Қуръа натижаси ўзбекистонлик гроссмейстерга старт партиясида биринчи юришни амалга ошириш имкониятини берди.
Швейцариянинг Женева шаҳрида шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун бўладиган Salesforce FIDE World Championship 2026 баҳси доирасида қуръа ташлаш маросими ўтказилди. Унда Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги 14 партиялик курашнинг биринчи баҳсида доналар ранглари аниқланди.
Қуръа натижасига кўра, биринчи партияда Жавоҳир Синдаров оқ доналарда, Гукеш Доммараджу эса қора доналарда ўйнайди.
Биринчи партияда Синдаров биринчи юришни амалга оширади
Қуръа натижаси Жавоҳир Синдаровга жаҳон чемпионлиги учун курашнинг биринчи партиясини оқ доналарда бошлаш имконини берди. Бу дегани, ҳамюртимиз партияда биринчи юришни амалга оширади, Гукеш эса қора доналар билан жавоб қайтаради.
Шахматда оқ доналар билан ўйнаш муайян старт устунлигини бериши мумкин, бироқ чемпионлик учун 14 партиядан иборат курашда бу омилнинг ўзи ҳал қилувчи аҳамиятга эга эмас. Асосий натижа шахматчиларнинг тайёргарлиги, стратегик қарорлари ва узоқ давом этадиган баҳсдаги барқарорлигига боғлиқ бўлади.
Жаҳон чемпионлиги учун кураш қачон бошланади?
Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги жаҳон чемпионлиги учун курашнинг биринчи партияси 24 ноябрь куни бўлиб ўтади.
Сана: 24 ноябрь
Бошланиш вақти: 19:00 (Тошкент вақти)
Манзил: Женева, Швейцария
Биринчи партияда оқ доналар: Жавоҳир Синдаров
Биринчи партияда қора доналар: Гукеш Доммараджу
Шу тариқа, ўзбек шахматининг ёрқин вакили Жавоҳир Синдаров фаолиятидаги энг муҳим курашлардан бирини оқ доналарда биринчи юриш билан бошлайди. Энди шахмат мухлисларининг диққати Женевадаги шахмат тахтасига қаратилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…