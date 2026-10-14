Истеъмол содаси қарийб 30 йилдан сўнг янги дизайнда тақдим этилади

·60·Иқтисодиёт
Истеъмол содаси қарийб 30 йилдан сўнг янги дизайнда тақдим этилади

Истеъмол содасининг қадоқланиши қарийб 30 йил ичида илк бор ўзгариши кутилмоқда. Маҳсулотнинг янги кўк рангли ўрамдаги тури ишлаб чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, у асосан уй-рўзғор буюмларини тозалаш ва дезинфекция қилишда қўллаш учун мўлжалланади.

Шу билан бирга, харидорларга яхши таниш бўлган қизил-сариқ рангли анъанавий қадоқ ҳам савдода қолади. Янги ўрам эса маиший тозалаш ишларига мўлжалланган содани одатий маҳсулотдан осонроқ фарқлаш имконини беради.

Шундай қилиб, истеъмолчиларга таниш маҳсулотнинг анъанавий кўриниши сақланиб қолган ҳолда, ундан фойдаланиш мақсадини ажратиб кўрсатишга хизмат қиладиган янги қадоқ ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

истеъмол содасиқадоқлаш дизайнимаиший кимё
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда сохта маиший кимё воситалари савдоси тўхтатилдиТошкентда сохта маиший кимё воситалари савдоси тўхтатилди25 апрел 19:13Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади6 октябр 22:431-гуруҳ истеъмолчилари учун электр нархларида кутилмаган айирбошлаш — янги ҳисоб-китоб1-гуруҳ истеъмолчилари учун электр нархларида кутилмаган айирбошлаш — янги ҳисоб-китоб25 сентябр 22:34Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?7 октябр 10:23Кофе импорти 15 %га ўсди — ўзбекистонликлар қайси давлатлар маҳсулотини танламоқда?Кофе импорти 15 %га ўсди — ўзбекистонликлар қайси давлатлар маҳсулотини танламоқда?7 октябр 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради