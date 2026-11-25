Расман: фуқаролар чет элда ишлаб топган барча даромадларини декларация қилишлари шарт
Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси мамлакат ташқарисидаги манбалардан даромад олган фуқаролар ўзларининг жами йиллик даромадлари тўғрисида мажбурий тартибда солиқ декларацияси топширишлари лозимлигини эслатди. Амалдаги солиқ қонунчилигига кўра, чет давлатда солиқ тўланган ёки тўланмаганидан қатъи назар, хориждан олинган даромадлар декларацияда акс эттирилиши шарт.
Декларация топшириш ва солиқ тўлаш тартиби
Ҳужжат белгиланган тартибда my.soliq.uz электрон давлат хизматлари порталидаги солиқ тўловчининг шахсий кабинети («Электрон солиқ декларацияларини қабул қилиш ва қайта ишлаш» интерактив хизмати) орқали тўлдирилади.
Босқич ва кўрсаткичлар
Амалдаги тартиб ва муддатлар
Кимларга тааллуқли?
Ўзбекистондан ташқаридаги манбалардан (иш ҳақи, хизмат кўрсатиш, фриланс, инвестиция ва б.) даромад олган резидент жисмоний шахсларга
Топшириш манзили
my.soliq.uz интерактив хизмати орқали онлайн тарзда (шунингдек, почта ёки солиқ инспекциясига шахсан)
Декларация топшириш муддати
Ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1 апрелидан кечиктирмай (2026 йилги даромадлар учун — 2027 йил 1 апрелгача)
Солиқ тўлаш муддати
Ҳисобланган даромад солиғи кейинги йилнинг 1 июнидан кечиктирмай тўланади
Валюта курси
Хорижий валютадаги даромадлар улар олинган санадаги Ўзбекистон Марказий банки курси бўйича сўмга қайта ҳисобланади
Муҳим эслатма ва тасдиқловчи ҳужжатлар
Декларацияни тўлдириш жараёнида даромад манбаи, миқдори, даромад олинган давлат ҳамда хорижда тўланган солиқ суммалари кўрсатилиб, уларни тасдиқловчи ҳужжатлар (шартнома, банк кўчирмаси, хорижий солиқ органи маълумотномаси) илова қилинади. Агар чет давлат билан иккиёқлама солиққа тортишнинг олдини олиш тўғрисидаги битим мавжуд бўлса, хорижда тўланган солиқ суммаси тегишли тасдиқловчи ҳужжат асосида ҳисобга олинади.
Декларацияни белгиланган муддатда тақдим этмаслик ёки даромадларни яшириш маъмурий жавобгарликка, жарима ва пеня ҳисобланишига сабаб бўлади.
Сизнингча, my.soliq.uz портали орқали чет элдаги даромадларни онлайн декларация қилиш тизими хорижда ишлаётган ва фрилансер фуқаролар учун қанчалик қулай ва тушунарли?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва хорижда фаолият юритаётган яқинларингизни муҳим солиқ қоидаларидан хабардор қилиш учун ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…