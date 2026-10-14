Чет элдан келадиган буюртмаларни божхонада расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камаяди

·32·Иқтисодиёт
Чет элдан келадиган буюртмаларни божхонада расмийлаштириш йиғими 20 фоизга камаяди

Ўзбекистонда 1 ноябрдан халқаро курьерлик жўнатмаларини божхонада расмийлаштириш учун ундириладиган йиғим 20 фоизга қисқартирилади. Бу ҳақда Президент қарорида белгиланган.

Ҳужжатга мувофиқ, мамлакатнинг транзит салоҳиятини ошириш ва логистика соҳасини ривожлантириш бўйича ҳам қатор мақсадлар белгиланган. Хусусан, 2030 йилга қадар Ўзбекистон ҳудуди орқали ташиладиган транзит юклар ҳажмини 18,5 миллион тоннага, логистика хизматлари экспортини эса 3,5 миллиард долларга етказиш режалаштирилган.

Бундан ташқари, чегара пунктларининг юк ўтказиш имкониятларини икки баробар ошириш кўзда тутилган. Халқаро қуруқлик портлари сони эса ҳозирги 24 тадан 30 тага етказилади.

Қарорда логистика марказларини қўллаб-қувватлаш чоралари ҳам назарда тутилган. Белгиланган талабларга жавоб берадиган марказлар 2040 йилгача ер ва мол-мулк солиқларидан озод этилади.

Янги чоралар халқаро юк ташувларини ривожлантириш, логистика хизматлари экспортини кенгайтириш ва мамлакатнинг транспорт-транзит имкониятларини мустаҳкамлашга қаратилган.

Ўзбекистонтранзитлогистикахалқаро курьерлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда9 сентябр 11:37Ўзбекистонлик ишбилармонлар делегацияси Афғонистонга ташриф буюрдиЎзбекистонлик ишбилармонлар делегацияси Афғонистонга ташриф буюрди18 май 21:59Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?7 октябр 10:23Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02Ўзбекистонда ёқилғи нархлари яна ошдиЎзбекистонда ёқилғи нархлари яна ошди7 сентябр 12:43Катта хушхабар: Декларациясиз нақд валюта олиб чиқиш лимити 10 минг долларга оширилмоқдаКатта хушхабар: Декларациясиз нақд валюта олиб чиқиш лимити 10 минг долларга оширилмоқда2 сентябр 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради