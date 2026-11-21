Халқаро қидирувдаги ўзбекистонлик аёл Туркияда қўлга олиниб, қайтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хоразм вилоятидаги Бандликка кўмаклашиш марказининг собиқ ходими Й.Г. давлат маблағларини ўзлаштириш ва ҳужжатларни сохталаштиришда гумонланиб, Туркияда қўлга олинди ва Ўзбекистонга қайтарилди.
- Ўзбекистон ва Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ҳамкорликдаги тезкор тадбири натижасида халқаро қидирувда бўлган аёлнинг турган жойи аниқланди.
- Й.Г.
Фото: Бош консулхона
Давлат маблағларини ўзлаштириш ва расмий ҳужжатларни сохталаштиришда гумонланаётган ўзбекистонлик аёл Туркияда қўлга олинди. Хоразм вилоятидаги Бандликка кўмаклашиш марказида масъул лавозимда ишлаган Й.Г. халқаро қидирувда бўлган ва Ўзбекистонга қайтарилган.
Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси маълум қилди. Қўлга олиш Ўзбекистон ва Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир натижасида амалга оширилган.
У қандай жиноятларда гумонланмоқда?
Тергов маълумотларига кўра, Й.Г. Хоразм вилоятидаги Бандликка кўмаклашиш марказида мутасадди лавозимда ишлаган даврида мансаб ваколатларидан фойдаланиб, давлат маблағларини ўзлаштириш ҳамда расмий ҳужжатларни сохталаштириш билан шуғулланганликда гумонланмоқда.
Ушбу ҳолатлар юзасидан аёл Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг икки моддаси бўйича қидирувга берилган:
167-модда — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;
228-модда — ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш.
Мазкур моддалар давлат маблағларини ноқонуний ўзлаштириш ва расмий ҳужжатлар билан боғлиқ қонунбузарликлар учун жиноий жавобгарликни назарда тутади.
Туркиядаги тезкор тадбир натижасида қўлга олинди
Ўзбекистон ва Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида халқаро қидирувда бўлган аёлнинг турган жойи аниқланиб, у қўлга олинган.
Шундан сўнг Й.Г. Ўзбекистонга қайтарилган. Ҳозирда ушбу жиноят иши бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Халқаро қидирувда бўлган шахсларни аниқлаш ва уларни юрисдикцияси бўйича тегишли давлатга қайтариш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасидаги халқаро ҳамкорлик доирасида амалга оширилади.
Ҳозирча гумонланаётган аёлга нисбатан ишнинг бошқа тафсилотлари, ўзлаштирилган маблағ миқдори ва терговнинг кейинги босқичлари ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…