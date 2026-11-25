Жаҳон тожи учун: Синдаров қора доналарда Гукеш билан 2-партияда ҳам дуранг ўйнади
Швейцариянинг Женева шаҳрида шахмат бўйича Жаҳон чемпионлиги тожи учун ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ҳамда амалдаги Жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ўртасидаги муросасиз баҳс давом этмоқда.
Қора доналардаги ишончли ҳаракат ва кетма-кет иккинчи дуранг
25 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да старт олган иккинчи партия қарийб икки соат — 20:57 га қадар давом этди. Ушбу беллашувда қора доналарда ҳаракат қилган ҳамюртимиз рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади ва томонлар яна дурангга имзо чекишди.
Эслатиб ўтамиз, гроссмейстерлар ўртасидаги 1-партияда ҳам муроса кўчаси танланган эди. Шу тариқа, икки турдан сўнг умумий ҳисоб тенглигича қолмоқда — 1:1.
Жаҳон чемпионлиги матчи жадвали ва натижалари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва натижалар
Қарама-қаршилик
Жавоҳир Синдаров — Гукеш Доммаражу
2-партия санаси ва вақти
25 ноябрь, 19:00 — 20:57 (Тошкент вақти билан)
2-партия натижаси
Дуранг (Жавоҳир Синдаров қора доналарда ўйнади)
Матчдаги умумий ҳисоб
1 : 1 (1- ва 2-партиялар дуранг билан якунланди)
Навбатдаги 3-партия
26 ноябрь, соат 19:00 (Тошкент вақти билан)
Тарихий маълумот
Маълумот учун, ҳиндистонлик гроссмейстер Гукеш Доммаражу 2024 йилнинг декабрь ойида Сингапурда бўлиб ўтган чемпионлик матчида қўлга киритган Жаҳон чемпиони унвонини илк бор ҳимоя қилмоқда. Икки ёш юлдуз ўртасидаги ҳал қилувчи кураш эртага, 26 ноябрь куни 3-партия баҳслари билан давом эттирилади.
Сизнингча, қора доналарда ишончли дурангга эришган Жавоҳир Синдаров эртанги 3-партияда оқ доналар устунлигидан фойдаланиб, матчда ҳисобни очишга муваффақ бўладими?
Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати мухлисларига ушбу қайноқ хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…