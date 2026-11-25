«Барселона»нинг Бокудаги ўйинига 68 мингдан ортиқ чипта сотилди
Бугун, 25 ноябрь куни УЕФА Чемпионлар лигаси умумий босқичининг бешинчи тури доирасида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби Испаниянинг «Барселона» жамоасини қабул қилади. Бокудаги учрашувга мухлислар қизиқиши юқори бўлиб, 68 мингдан ортиқ чипта сотилгани маълум қилинди. Бу ҳақда Озарбайжон ОАВ хабар берди.
«Сабаҳ» клуби матбуот хизмати раҳбари Элнур Ҳамидовнинг маълум қилишича, пакетли сотувлар ҳам ҳисобга олинганда, учрашув учун 66 мингдан ортиқ чипта сотилган. Кейинги хабарларда бу кўрсаткич 68 мингдан ошгани қайд этилди.
Учрашув Боку Олимпия стадионида бўлиб ўтади. Ўйин Тошкент вақти билан соат 22:45 да бошланади.
Чипталар нархи қанча бўлган?
«Сабаҳ» – «Барселона» учрашуви учун чипталар дастлаб 15 озарбайжон манатидан бошлаб сотувга чиқарилган. Энг қиммат чипта VIP зона учун 1500 манат этиб белгиланган.
Бу тахминан 8,8 доллардан 882 долларгача бўлган нархларни англатади. Чипта савдоси 19 октябрь куни бошланган.
Бироқ ўйин куни стандарт секторлар учун чипталар тугагани, сотувда 500 ва 1500 манатлик чекланган чипталар қолгани ҳақида хабар берилди. Шу боис 15 манатлик нарх дастлабки сотувдаги энг арзон чипта қиймати ҳисобланади.
«Барселона»нинг ўз майдонидаги ўйин чипталари қимматроқ
«Барселона»нинг Чемпионлар лигаси доирасидаги айрим уй учрашувларига чипталар анча қиммат бўлиши мумкин. Жамоа 8 декабрь куни «Манчестер Сити»ни қабул қилиши режалаштирилган.
Мазкур учрашув учун айрим сотув платформаларида чипталар 390 еврода бошланиши ҳақида маълумотлар тарқалган. Бироқ бу нарх расмий сотувдаги барча чипталар учун ягона қиймат эмас, у сектор ва сотувчига қараб ўзгариши мумкин.
Жамоаларнинг турнирдаги ҳолати
Чемпионлар лигасининг дастлабки тўрт туридан сўнг «Сабаҳ» уч очко билан турнир жадвалининг 30-поғонасида, «Барселона» эса тўққиз очко билан 8-ўринда бормоқда.
Бугунги учрашув Озарбайжон клуби учун кучли рақибга қарши муҳим синов бўлса, «Барселона» турнир жадвалидаги ўрнини яхшилаш учун очко олишга интилади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…