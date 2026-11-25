Одил Аҳмедов бугун 39 ёшни қарши олди
Бугун, 25 ноябрь куни Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ сардори, таниқли футболчи Одил Аҳмедов 39 ёшни қарши олди. У 1987 йил 25 ноябрда Наманган шаҳрида таваллуд топган.
Одил Аҳмедов ўзбек футболи тарихида муносиб из қолдирган ярим ҳимоячилардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида «Пахтакор», Россиянинг «Анжи» ва «Краснодар», Хитойнинг «Шанхай СИПГ» каби клубларида тўп сурган.
Футболчи 2007 йилда Ўзбекистон миллий терма жамоасидаги дебютини ўтказган. У миллий жамоа сафида жами 108 та учрашувда майдонга тушиб, 21 та гол муаллифига айланган. Аҳмедов 2015 йилда терма жамоа сардори этиб тайинланган ва 2019 йилги Осиё кубогида ҳам жамоани сардор сифатида майдонга бошлаб тушган.
Клуб миқёсида ҳам бир қатор ютуқларга эришган футболчи 2018 йилда «Шанхай СИПГ» билан Хитой чемпионлигини қўлга киритган. Шунингдек, у бир неча бор Ўзбекистоннинг йилнинг энг яхши футболчиси деб топилган.
Одил Аҳмедов 2021 йил декабрь ойида профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганини эълон қилган. Шундан сўнг у футбол бошқаруви соҳасида фаолиятини давом эттира бошлаган.
Одил Аҳмедовни таваллуд айёми билан муборакбод этамиз! Унга мустаҳкам соғлиқ, узоқ умр ва келгуси фаолиятида улкан муваффақиятлар тилаймиз!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…