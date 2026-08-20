Ўзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилди

·3·Жамият
Ўзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилди
Қисқача

2026 йилги Халқаро информатика олимпиадасида олтин медал олган исроиллик ўқувчи Yotaм Будник Исроил байроғини кўтаргач, унинг натижаси расмий рейтингдан чиқарилди. Тақдирлаш маросимида подиумга чиққан 12 синф ўқувчиси байроқни елкасига ташлаганидан сўнг, ташкилотчилар ундан олтин медални қайтаришни сўраган. Будник Тошкентдаги мусобақада ИОИ байроғи остида қатнашган ва ҳозирда ИОИ расмий рейтингида олтин медал соҳиби сифатида кўрсатилмаяпти.

Ўзбекистонда ўтказилган 2026 йилги Халқаро информатика олимпиадасида юқори натижа қайд этган исроиллик ўқувчи Ётам Будник билан боғлиқ ҳолат катта муҳокамаларга сабаб бўлди. У мусобақада олтин медални қўлга киритган, бироқ тақдирлаш маросимидан кейин натижаси расмий рейтингдан олиб ташланган.

12 синф ўқувчиси Будник подиумга чиққанида ўзи билан олиб келган Исроил байроғини елкасига ташлаган. Шундан сўнг ташкилотчилар ундан олтин медални қайтаришни сўраган.

Шундан кейин унинг мусобақадаги натижаси расмий рейтингдан чиқарилган ва кўрсаткичи ўчирилган.

Халқаро информатика олимпиадаси (ИОИ) қарорига кўра, 2025 йилдан бошлаб тўрт нафар исроиллик ўқувчи миллий делегация сифатида эмас, ИОИ байроғи остида қатнашиши мумкин.

Будник ҳам Тошкентдаги мусобақада айнан шу тартибда иштирок этган.

Ҳозирда Будник IOI расмий рейтингида олтин медаль соҳиби сифатида кўрсатилмаяпти. Воқеа эса ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлмоқда.

Биргина подиумдаги ҳаракат натижасида олимпиададаги олтин медаль ва расмий рейтингдаги ўрни бекор қилингани воқеани янада баҳсли ҳолга келтирди.

Йотам БудникЎзбекистонТошкентХалқаро информатика олимпиадаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКамерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКеча, 22:56Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди Кеча, 19:34Ўзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиЎзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиКеча, 19:33Қарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиҚарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиКеча, 19:31Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Кеча, 19:30Наманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиНаманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиКеча, 19:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди