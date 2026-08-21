Халқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилди
Тошкент шаҳрида 9–16 август кунлари ўтказилган нуфузли Халқаро информатика олимпиадаси (IOI 2026) якунида шов-шувли воқеа юз берди. Исроил шарафини ҳимоя қилган 17 ёшли Ётам Будник юқори натижа қайд этиб, олтин медални қўлга киритган бўлса-да, тақдирлаш маросимида тақиқланган давлат байроғини намойиш қилгани сабабли унинг натижаси бекор қилинди ва номи расмий рўйхатдан ўчирилди.
Байроқ намойиши ва қоидабузарлик сабаби
IOI Бош ассамблеяси томонидан қабул қилинган халқаро чекловларга кўра, Исроил вакиллари мусобақада алоҳида миллий делегация сифатида эмас, балки мустақил иштирокчи мақомида ва фақатгина IOI байроғи остида қатнашиши белгиланган эди.
Тошкентдаги IOI-2026 воқеаси: Асосий фактлар ва тафсилотлар
Кўрсаткич
Ҳолат ва тафсилотлар
Иштирокчи
Ётам Будник (17 ёш, мустақил мақомдаги иштирокчи)
Мусобақа
Халқаро информатика олимпиадаси (IOI 2026, Тошкент)
Қўлга киритилган натижа
Олтин медал (тест синовлари якунига кўра)
Санкция сабаби
Ғазодаги инқироз ортидан 2024 йилда қабул қилинган халқаро чеклов
Қоидабузарлик
Шоҳсупада миллий байроқни очиқ намойиш этиш
Якуний қарор
Натижа расман бекор қилинди, исми рейтинг ва ғолиблар сафидан чиқарилди
Шоҳсупадаги можаро ва якуний қарор
Будник ва унинг жамоадошлари Тошкентдаги беллашувларда нейтрал мақомда қатнашган. Бироқ тақдирлаш маросимида Будник ўз мамлакати байроғини олиб чиқиб, қоидаларни бузган ҳолда уни шоҳсупада елкасига ташлаб олган:
Медални қайтаришдан бош тортиш: Ташкилотчилар қоидабузарлик ортидан медални қайтаришни талаб қилишган, бироқ иштирокчи бунга рози бўлмаган.
Рейтингнинг бекор қилиниши: Қатъий интизомий қарор ортидан Ётам Будникнинг барча кўрсаткичлари IOI расмий рейтингидан бутунлай олиб ташланди ва у совриндор мақомидан маҳрум этилди.
Сизнингча, халқаро илмий ва спорт мусобақаларида сиёсий санкциялар сабаб миллий рамзларни тақиқлаш ҳамда қоида бузилганда медални бекор қилиш қарори қанчалик тўғри?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва илм-фан ҳамда таълим янгиликларидан хабардор бўлиш учун ушбу таҳлилий хабарни дўстларингизга улашинг!
…