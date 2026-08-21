Халқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилди

·0·Жамият
Халқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилди

Тошкент шаҳрида 9–16 август кунлари ўтказилган нуфузли Халқаро информатика олимпиадаси (IOI 2026) якунида шов-шувли воқеа юз берди. Исроил шарафини ҳимоя қилган 17 ёшли Ётам Будник юқори натижа қайд этиб, олтин медални қўлга киритган бўлса-да, тақдирлаш маросимида тақиқланган давлат байроғини намойиш қилгани сабабли унинг натижаси бекор қилинди ва номи расмий рўйхатдан ўчирилди.

Байроқ намойиши ва қоидабузарлик сабаби

IOI Бош ассамблеяси томонидан қабул қилинган халқаро чекловларга кўра, Исроил вакиллари мусобақада алоҳида миллий делегация сифатида эмас, балки мустақил иштирокчи мақомида ва фақатгина IOI байроғи остида қатнашиши белгиланган эди.

Тошкентдаги IOI-2026 воқеаси: Асосий фактлар ва тафсилотлар

Кўрсаткич

Ҳолат ва тафсилотлар

Иштирокчи

Ётам Будник (17 ёш, мустақил мақомдаги иштирокчи)

Мусобақа

Халқаро информатика олимпиадаси (IOI 2026, Тошкент)

Қўлга киритилган натижа

Олтин медал (тест синовлари якунига кўра)

Санкция сабаби

Ғазодаги инқироз ортидан 2024 йилда қабул қилинган халқаро чеклов

Қоидабузарлик

Шоҳсупада миллий байроқни очиқ намойиш этиш

Якуний қарор

Натижа расман бекор қилинди, исми рейтинг ва ғолиблар сафидан чиқарилди

Шоҳсупадаги можаро ва якуний қарор

Будник ва унинг жамоадошлари Тошкентдаги беллашувларда нейтрал мақомда қатнашган. Бироқ тақдирлаш маросимида Будник ўз мамлакати байроғини олиб чиқиб, қоидаларни бузган ҳолда уни шоҳсупада елкасига ташлаб олган:

  • Медални қайтаришдан бош тортиш: Ташкилотчилар қоидабузарлик ортидан медални қайтаришни талаб қилишган, бироқ иштирокчи бунга рози бўлмаган.

  • Рейтингнинг бекор қилиниши: Қатъий интизомий қарор ортидан Ётам Будникнинг барча кўрсаткичлари IOI расмий рейтингидан бутунлай олиб ташланди ва у совриндор мақомидан маҳрум этилди.

Сизнингча, халқаро илмий ва спорт мусобақаларида сиёсий санкциялар сабаб миллий рамзларни тақиқлаш ҳамда қоида бузилганда медални бекор қилиш қарори қанчалик тўғри?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва илм-фан ҳамда таълим янгиликларидан хабардор бўлиш учун ушбу таҳлилий хабарни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиОлтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиКеча, 19:48Тошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиТошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиКеча, 14:02Чотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиЧотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиКеча, 10:31Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиЎзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиКеча, 10:16Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиНоқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиКеча, 09:50Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаКеча, 05:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди