Тошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланилади
Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги 220 та мактабда математика дарсларини ўқувчиларнинг индивидуал билим даражасига мослаштириш учун Финляндиянинг Эдутен платформаси синовдан ўтказилмоқда. 350 нафар математика ўқитувчиси фойдаланишни ўрганаётган платформа сунъий интеллект ёрдамида ўқувчиларнинг қийин мавзуларини аниқлаб, уларга мос қўшимча топшириқларни шакллантиради.
Тошкентда математика дарсларида оддий ёдлаш усулидан кўра ўқувчининг индивидуал билим даражасига мос ёндашувга эътибор кучайтирилмоқда. Бу жараёнда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш режалаштирилган.
220 та мактабда янги платформа синовдан ўтказилмоқда
Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги 220 та мактабдан 350 нафар математика ўқитувчиси Финляндиянинг Eduten платформасидан фойдаланишни ўрганмоқда.
Платформа ўқувчиларнинг билим даражасини таҳлил қилиб, улар учун индивидуал топшириқларни шакллантириш имконини беради.
Сунъий интеллект ўқувчининг қийин мавзусини аниқлайди
Eduten’нинг асосий хусусияти шундаки, тизим ўқувчининг топшириқларни бажариш натижаларини таҳлил қилади.
Қайси мавзу ўқувчи учун мураккаб бўлса, сунъий интеллект шу йўналишда қўшимча ва мослаштирилган топшириқларни танлайди.
Бу эса барча ўқувчиларга бир хил вазифа бериш ўрнига, уларнинг билим даражаси ва эҳтиёжидан келиб чиқиб ишлаш имконини яратади.
Платформадан миллионлаб ўқувчилар фойдаланмоқда
Бугунги кунда Eduten платформасидан дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатида 2 миллиондан зиёд ўқувчи ва ўқитувчи фойдаланмоқда.
Лойиҳа қандай молиялаштирилмоқда?
Янги ёндашув Жаҳон банки томонидан молиялаштириладиган 378 миллион долларлик БИЛИМ дастури доирасида амалга оширилмоқда.
Асосий мақсад — сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда математика таълимини индивидуаллаштириш ва ўқувчиларнинг билимдаги бўшлиқларини аниқлаш орқали таълим самарадорлигини ошириш.
…