Тошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланилади

·1·Жамият
Тошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланилади
Қисқача

Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги 220 та мактабда математика дарсларини ўқувчиларнинг индивидуал билим даражасига мослаштириш учун Финляндиянинг Эдутен платформаси синовдан ўтказилмоқда. 350 нафар математика ўқитувчиси фойдаланишни ўрганаётган платформа сунъий интеллект ёрдамида ўқувчиларнинг қийин мавзуларини аниқлаб, уларга мос қўшимча топшириқларни шакллантиради.

Тошкентда математика дарсларида оддий ёдлаш усулидан кўра ўқувчининг индивидуал билим даражасига мос ёндашувга эътибор кучайтирилмоқда. Бу жараёнда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш режалаштирилган.

220 та мактабда янги платформа синовдан ўтказилмоқда

Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги 220 та мактабдан 350 нафар математика ўқитувчиси Финляндиянинг Eduten платформасидан фойдаланишни ўрганмоқда.

Платформа ўқувчиларнинг билим даражасини таҳлил қилиб, улар учун индивидуал топшириқларни шакллантириш имконини беради.

Сунъий интеллект ўқувчининг қийин мавзусини аниқлайди

Eduten’нинг асосий хусусияти шундаки, тизим ўқувчининг топшириқларни бажариш натижаларини таҳлил қилади.

Қайси мавзу ўқувчи учун мураккаб бўлса, сунъий интеллект шу йўналишда қўшимча ва мослаштирилган топшириқларни танлайди.

Бу эса барча ўқувчиларга бир хил вазифа бериш ўрнига, уларнинг билим даражаси ва эҳтиёжидан келиб чиқиб ишлаш имконини яратади.

Платформадан миллионлаб ўқувчилар фойдаланмоқда

Бугунги кунда Eduten платформасидан дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатида 2 миллиондан зиёд ўқувчи ва ўқитувчи фойдаланмоқда.

Лойиҳа қандай молиялаштирилмоқда?

Янги ёндашув Жаҳон банки томонидан молиялаштириладиган 378 миллион долларлик БИЛИМ дастури доирасида амалга оширилмоқда.

Асосий мақсад — сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда математика таълимини индивидуаллаштириш ва ўқувчиларнинг билимдаги бўшлиқларини аниқлаш орқали таълим самарадорлигини ошириш.

ТошкентФинляндияEdutenЖаҳон банки
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирдиБугун, 06:36Халқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиХалқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиБугун, 06:28Олтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиОлтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиКеча, 19:48Тошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиТошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиКеча, 14:02Чотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиЧотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиКеча, 10:31Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиЎзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиКеча, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди