Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...
Ўзбекистонда 2026/2027-ўқув йилида академик лицей ва техникумларда дарслар 2 сентябрдан бошланади. Олий таълим ташкилотларида 1-курс талабалари 7 сентябрдан, 2-курс ва ундан юқори курслар эса 14 сентябрдан ўқишни бошлайди. Шу тариқа, олий таълим муассасаларида биринчи курс талабалари юқори курсларга нисбатан бир ҳафта олдин дарсга киришади.
Ўзбекистонда 2026/2027-ўқув йилида таълим муассасаларида дарсларнинг бошланиш саналарини Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълум қилди.
Лицей ва техникумларда дарслар 2 сентябрдан
Академик лицей ҳамда техникумларда янги ўқув йили 2 сентябрдан бошланади.
Олий таълимда курсларга қараб фарқ қилади
Олий таълим ташкилотларида ўқув жараёни барча талабалар учун бир вақтда бошланмайди:
1-курс талабалари — 7 сентябрдан;
2-курс ва ундан юқори курслар — 14 сентябрдан.
Демак, олий таълим муассасаларида биринчи курс талабалари юқори курсларга нисбатан бир ҳафта олдин ўқишни бошлайди.
Шу тариқа, 2026/2027-ўқув йилида лицей ва техникумлар 2 сентябрдан, университетларда эса 1-курслар 7 сентябрдан, юқори курслар 14 сентябрдан дарсга киришади.
…