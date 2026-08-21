Ўзбекистонда оила аъзоларини рўйхатдан ўтказиш осонлашади
Ўзбекистонда фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш тартибини соддалаштиришга қаратилган қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида иккинчи ўқишда кўриб чиқилди.
Янги тартиб кучга кирса, айрим ҳолатларда оила аъзоларини рўйхатдан ўтказишда уй-жой майдони бўйича мавжуд чекловлар бекор қилинади.
1. Уй-жой майдони меъёри қўлланилмайди
Турмуш ўртоқлар, ота-оналар, фарзандлар, бобо-бувилар, неваралар, ака-укалар ва опа-сингиллар бир-бирининг уй-жойига рўйхатдан ўтиши мумкин бўлади.
Бунинг учун квартира ёки уй майдони белгиланган ижтимоий меъёрдан кам бўлиши тўсқинлик қилмайди.
Янги тартиб оила аъзоларининг ўз яқинлари билан бир манзилда қонуний рўйхатдан ўтиш имкониятини кенгайтиради.
2. Талабалар учун ҳам енгиллик
Ётоқхоналарда яшайдиган талабалар учун алоҳида механизм жорий этилиши таклиф қилинмоқда.
Уларни рўйхатдан ўтказишда ижтимоий уй-жой майдони меъёри қўлланилмайди. Бу талабаларнинг олий таълим муассасалари ётоқхоналарида рўйхатдан ўтишидаги амалий муаммоларни камайтириши кутилмоқда.
3. Ипотекадаги уй-жойларга ҳам янги қоида
Тақиқ қўйилган ёки хатланган уй-жойга унинг мулкдори ва оила аъзоларини рўйхатдан ўтказиш учун гаровга олувчи ёки давлат органининг розилиги талаб қилинмайди.
Бу норма оила аъзоларининг рўйхатдан ўтиш ҳуқуқини таъминлашга қаратилган.
4. Кредиторлар манфаати ҳам ҳимоя қилинади
Қонун лойиҳасида кредиторлар ва давлат органларининг қонуний манфаатлари ҳам инобатга олинган.
Агар гаровга олувчи ёки ваколатли давлат органи мурожаат қилса, шахснинг рўйхатдан ўтказилгани белгиланган тартибда бекор қилиниши мумкин.
Асосий мақсад нима?
Янги қоидалар рўйхатдан ўтиш жараёнини соддалаштириш, оила аъзоларининг ўз яқинлари уйида қонуний рўйхатдан ўтиш имкониятини кенгайтириш ва шу билан бирга кредиторлар манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.
…