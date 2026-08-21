Ўзбекистонда оила аъзоларини рўйхатдан ўтказиш осонлашади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда оила аъзоларини рўйхатдан ўтказиш осонлашади

Ўзбекистонда фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш тартибини соддалаштиришга қаратилган қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида иккинчи ўқишда кўриб чиқилди.

Янги тартиб кучга кирса, айрим ҳолатларда оила аъзоларини рўйхатдан ўтказишда уй-жой майдони бўйича мавжуд чекловлар бекор қилинади.

1. Уй-жой майдони меъёри қўлланилмайди

Турмуш ўртоқлар, ота-оналар, фарзандлар, бобо-бувилар, неваралар, ака-укалар ва опа-сингиллар бир-бирининг уй-жойига рўйхатдан ўтиши мумкин бўлади.

Бунинг учун квартира ёки уй майдони белгиланган ижтимоий меъёрдан кам бўлиши тўсқинлик қилмайди.

Янги тартиб оила аъзоларининг ўз яқинлари билан бир манзилда қонуний рўйхатдан ўтиш имкониятини кенгайтиради.

2. Талабалар учун ҳам енгиллик

Ётоқхоналарда яшайдиган талабалар учун алоҳида механизм жорий этилиши таклиф қилинмоқда.

Уларни рўйхатдан ўтказишда ижтимоий уй-жой майдони меъёри қўлланилмайди. Бу талабаларнинг олий таълим муассасалари ётоқхоналарида рўйхатдан ўтишидаги амалий муаммоларни камайтириши кутилмоқда.

3. Ипотекадаги уй-жойларга ҳам янги қоида

Тақиқ қўйилган ёки хатланган уй-жойга унинг мулкдори ва оила аъзоларини рўйхатдан ўтказиш учун гаровга олувчи ёки давлат органининг розилиги талаб қилинмайди.

Бу норма оила аъзоларининг рўйхатдан ўтиш ҳуқуқини таъминлашга қаратилган.

4. Кредиторлар манфаати ҳам ҳимоя қилинади

Қонун лойиҳасида кредиторлар ва давлат органларининг қонуний манфаатлари ҳам инобатга олинган.

Агар гаровга олувчи ёки ваколатли давлат органи мурожаат қилса, шахснинг рўйхатдан ўтказилгани белгиланган тартибда бекор қилиниши мумкин.

Асосий мақсад нима?

Янги қоидалар рўйхатдан ўтиш жараёнини соддалаштириш, оила аъзоларининг ўз яқинлари уйида қонуний рўйхатдан ўтиш имкониятини кенгайтириш ва шу билан бирга кредиторлар манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урганч–Хива пулли йўли: 25 августдан янги тартиб ишга тушадиУрганч–Хива пулли йўли: 25 августдан янги тартиб ишга тушадиКеча, 19:3835 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?35 йилда Ўзбекистонда мактаблар сони қанча кўпайди?Кеча, 14:12Уйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиландиУйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиландиКеча, 13:48Тадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиТадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиКеча, 09:43Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?19.08, 22:51Марказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиМарказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқди19.08, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин