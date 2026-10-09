Бухоро суд раиси хонасидан топилган 50 минг доллар юзасидан текширув бошланди

·5·Жамият
Бухоро суд раиси хонасидан топилган 50 минг доллар юзасидан текширув бошланди

Бухоро шаҳар суди раисининг хизмат хонасидан 50 минг доллар топилгани ҳақидаги хабарлар юзасидан Судялар олий кенгаши расмий муносабат билдирди.

Аввалроқ ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларда ушбу маблағнинг 10 минг доллари суд раисининг хонасида бўлган адвокатнинг чўнтагидан, қолган 40 минг доллари эса хонадаги шкафдан топилгани айтилганди.

Судялар олий кенгаши маълум қилишича, мазкур ҳолат бўйича адвокатга нисбатан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Судянинг ҳаракатлари эса Кенгаш томонидан хизмат текшируви доирасида ўрганилмоқда.

Ҳозирга қадар тергов ва хизмат текшируви жараёнида судянинг адвокатдан пул сўрагани ёки олганини тасдиқловчи далиллар аниқланмаган.

Кенгаш маълумотига кўра, пул маблағлари адвокатнинг ёнидан ҳамда судянинг хизмат хонасига кириш қисмидаги шкафнинг очиқ, барчага кўриниб турадиган ўрта қисмидан расмий тартибда олинган.

Айни пайтда тергов ҳаракатлари ва хизмат текшируви давом этмоқда. Уларнинг натижалари юзасидан қўшимча ахборот берилиши билдирилган.

Судялар олий кенгаши фуқароларни тасдиқланмаган маълумотларни тарқатмасликка, айбсизлик презумпциясига риоя қилишга ва текширув якунланмасдан туриб шошилинч хулосалар чиқармасликка чақирди.

БухороСудялар олий кенгаши50 минг долларсуд раисининг хизмат хонаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда8 сентябр 10:41Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?25 август 16:50Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?21 сентябр 09:04Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиТомди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлди17 август 10:31Самарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоландиСамарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоланди5 октябр 12:56Ангренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлдиАнгренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлди24 июл 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди